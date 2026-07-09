Roost: Das neue „langsame“ soziale Netzwerk, das Nachrichten im Taubentempo übermittelt

Während Schnelligkeit in der modernen Technologiewelt als das wichtigste Kriterium gilt, widerspricht die neu erschienene App Roost dieser Regel vollständig. Basierend auf dem „Slow-cial“-Konzept (langsames soziales Netzwerk) zielt diese Plattform darauf ab, Nutzer vom Druck sofortiger Benachrichtigungen zu befreien. In der App werden Nachrichten nicht in Sekunden, sondern je nach tatsächlicher Entfernung über Stunden oder Tage hinweg mithilfe virtueller Vögel zugestellt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch können Roost-Nutzer vier Vögel aus ihren „Nestern“ auswählen, um eine Nachricht zu versenden. Jede Vogelart hat eine reale Fluggeschwindigkeit: Ein Falke liefert eine Nachricht beispielsweise deutlich schneller als ein Kolibri. Wenn ein Nutzer die Kommunikation noch weiter verlangsamen möchte, kann er den Brief auch per Schildkröte oder Schnecke verschicken. Dies verleiht der digitalen Kommunikation einen besonderen Rhythmus und mehr Aufrichtigkeit.

Dem digitalen Lärm entfliehen

Laut dem Erfinder der App, Logan Mendelsohn, erfordert heute jede Aktion auf dem Smartphone ein sofortiges Ergebnis, was bei Menschen ein ständiges Druckgefühl auslöst. Roost bietet die Möglichkeit, eine Pause von dieser Hektik einzulegen. Da die Menschen wissen, dass ihre Nachrichten nicht sofort ankommen, beginnen sie, ihren Worten mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung beizumessen.

Ursprünglich als einfaches Hobby-Projekt gestartet, erlangte Roost in kurzer Zeit virale Popularität. Vor wenigen Wochen hatte die App nur 10.000 Nutzer, doch nach Diskussionen in den sozialen Medien nähert sich diese Zahl bereits 300.000. Besonders bei der jungen Generation stößt diese „altmodische“ Art der Kommunikation auf großes Interesse.

Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen

Da Mendelsohn im Alltag als Sicherheitsmanager bei Ticketmaster arbeitet, hat er besonderen Wert darauf gelegt, die persönlichen Daten der Nutzer auf der neuen Plattform zu schützen. Um die Sicherheit in der App zu gewährleisten, wurden folgende Maßnahmen ergriffen:

Anstelle der genauen Adresse des Nutzers wird nur die Stadt angezeigt, in der er lebt;

Die präzise Geolokalisierung kann nur dann mit ausgewählten Personen geteilt werden, wenn die Funktion „Enge Freunde“ aktiviert ist;

Für die Kommunikation mit Fremden wurden Anonymitäts- und Sicherheitsfilter eingeführt.

Auch für Nutzer in Usbekistan könnte diese App eine interessante Erfahrung sein. Für diejenigen, die von ständigen Telegram- oder Instagram-Benachrichtigungen müde sind, fungiert Roost als eine Art „digitaler Detox“. Aufgrund der Entfernungen kann eine virtuelle Taube, die beispielsweise von Taschkent nach New York geschickt wird, mehrere Tage unterwegs sein, was die Kommunikation zweifellos zu einem Prozess macht, auf den man gespannt wartet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Roost nicht nur ein Messenger ist, sondern ein Produkt des Bedürfnisses, im Zeitalter der Technologie kurz innezuhalten und durchzuatmen. Die App lehrt die Menschen, sich auf die Qualität der Kommunikation zu konzentrieren und jedes geschriebene Wort wertzuschätzen.