Treffen mit Lionel Messi und Mohamed Salah: Emma Hayes über unvergessliche Momente

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Treffen mit Lionel Messi und Mohamed Salah: Emma Hayes über unvergessliche Momente

Die Cheftrainerin der US-Frauennationalmannschaft, Emma Hayes, traf während eines WM-Spiels zwischen Argentinien und Ägypten auf zwei Legenden der Fußballwelt: Lionel Messi und Mohamed Salah. Für die Trainerin, die bereits olympisches Gold gewonnen hat, wurde dieses Treffen zu einem der aufregendsten Momente ihres Lebens. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com wurde Hayes eingeladen, an der zeremoniellen Platzwahl vor dem Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten teilzunehmen. Als sie in der Mitte des Spielfelds zwischen den beiden großen Kapitänen Lionel Messi und Mohamed Salah stand, konnte die Trainerin ihre Begeisterung nicht verbergen. Die Aufnahmen dieser Momente lösten in den sozialen Medien große Diskussionen aus.

In ihrem Instagram-Beitrag zu diesem Ereignis betonte Emma Hayes, dass sie sich wie ein kleines Kind gefühlt habe. „Die Gelegenheit, zwei der größten Spieler der Fußballgeschichte die Hand zu schütteln, war ein unvergesslicher Tag für mich. Ich liebe Fußball einfach so sehr“, schrieb die Trainerin. Arsenal-Legende Ian Wright reagierte auf ihre emotionalen Worte und bezeichnete Hayes als die „GOAT“ (größte aller Zeiten) des Frauenfußballs.

Drama und ein kämpferischer Sieg

Das Spiel selbst verlief deutlich intensiver und dramatischer als erwartet. Die ägyptische Nationalmannschaft leistete dem amtierenden Weltmeister würdigen Widerstand und führte lange Zeit. Doch gegen Ende der Partie zeigte Argentinien seinen Charakter. In der 79. Minute verkürzte Tottenham-Verteidiger Cristian Romero den Rückstand, kurz darauf glich Lionel Messi aus.

Mit diesem Treffer brach Lionel Messi seinen eigenen WM-Rekord und erzielte das 21. Tor seiner Karriere bei Weltmeisterschaften. In der 92. Minute der Nachspielzeit köpfte Enzo Fernandez den Ball ins Netz und sicherte der „Albiceleste“ einen 3:2-Comeback-Sieg sowie den Einzug ins Viertelfinale.

Obwohl Emma Hayes derzeit als Ehrengast am Männerturnier teilnimmt, gilt ihr Hauptaugenmerk ihrem eigenen Team. Die Expertin, die die US-Frauennationalmannschaft im Mai 2024 übernahm, führte das Team in kurzer Zeit zu Gold bei den Olympischen Spielen in Paris. Nun steht sie vor der Aufgabe, bei der nächsten Weltmeisterschaft den Titel zu gewinnen.

Lionel MessiMohamed SalahEmma HayesArgentinienWeltmeisterschaft
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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