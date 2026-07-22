Ҳурмуздаги инқироз: Ҳиндистоннинг нефть хариди рекорд даражага етди
Дунёнинг учинчи йирик нефть импортчиси ва истеъмолчиси бўлмиш Ҳиндистон 2026/27-молиявий йилнинг биринчи чорагида (апрель-июнь) Яқин Шарқдан нефть харидини кескин қисқартириб, асосий эътиборни Россия ва Лотин Америкаси бозорларига қаратди. Бунга Яқин Шарқдаги ҳарбий можаро сабабли Ҳурмуз бўғози орқали юк ташишга қўйилган чекловлар сабаб бўлди.
Zamin.uz манбалар маълумотларига таяниб, Ҳиндистон энергетика бозоридаги кескин бурилиш тафсилотларини тақдим этади.
Россия нефтининг улуши рекорд даражага етди
Манбаларнинг хабар беришича, 2026 йилнинг июнь ойида Ҳиндистонга Россия нефти импорти кунига рекорд даражадаги 2,64 миллион баррелни ташкил этди. Бу май ойидаги кўрсаткичга нисбатан 37,4 фоизга кўпдир.
Импорт ҳажми: Июнь ойида Ҳиндистон сотиб олган умумий нефть ҳажмининг қарийб ярми айнан Россия ҳиссасига тўғри келди.
Чораклик ўсиш: Апрель-июнь ойларида МДҲ давлатлари, хусусан Россия Федерациясидан етказиб бериш ҳажми 8,3 фоизга ошиб, кунига ўртача 2,26 миллион баррелга етди.
Бозор улуши: Бир йил аввал Россия нефтининг Ҳиндистон импортидаги улуши 38 фоизни ташкил этган бўлса, жорий чоракда бу кўрсаткич 41 фоизгача кўтарилди.
Яқин Шарқдан етказиб бериш кескин қисқарди
Ҳурмуз бўғозидаги ҳарбий ҳаракатлар ва транспорт хавфсизлиги билан боғлиқ муаммолар Яқин Шарқ нефтининг етказиб берилишини чеклаб қўйди.
Пасайиш динамикаси: Биринчи чоракда Яқин Шарқ давлатларидан Ҳиндистонга нефть импорти 27 фоизга камайиб, кунига 1,55 миллион баррелни ташкил этди.
Улушнинг тушиши: Яқин Шарқ етказиб берувчиларининг Ҳиндистон бозоридаги улуши бир йил ичида 41,4 фоиздан 31 фоизгача қисқарди.
Саудия Арабистони йўналиши: Июнь ойида Ҳиндистон Саудия Арабистонидан кунига 403 минг баррель нефть сотиб олди. Етказиб беришнинг асосий қисми хавфли бўғозни айланиб ўтиш мақсадида Янбу порти орқали амалга оширилди.
Муқобил манбалар: Лотин Америкаси ва Африка
Яқин Шарқдаги узилишлар ўрнини тўлдириш ва эҳтиёжни қоплаш мақсадида Ҳиндистон нефтни қайта ишлаш корхоналари бошқа минтақалардан оғирроқ навдаги нефть сотиб олишни кўпайтирди. Хусусан, Бразилия, Венесуэла ва Анголадан нефть импорти ҳажми сезиларли даражада оширилди.
Ҳиндистон нефть импорти (2026/27 молиявий йил I чораги)
Етказиб берувчи минтақа / Давлат
Кунлик ҳажм (баррель)
Бир йил аввалги улуши
Жорий бозор улуши
Россия ва МДҲ
2,26 млн (Июнь: 2,64 млн)
38%
41%
Яқин Шарқ
1,55 млн
41,4%
31%
Саудия Арабистони (Июнь)
403 минг (Янбу порти орқали)
—
—
Лотин Америкаси ва Африка
Бразилия, Венесуэла, Ангола
Кўпайди
Кўпайди
…