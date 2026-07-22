Ҳурмуздаги инқироз: Ҳиндистоннинг нефть хариди рекорд даражага етди

·0·Дунё
Ҳурмуздаги инқироз: Ҳиндистоннинг нефть хариди рекорд даражага етди

Дунёнинг учинчи йирик нефть импортчиси ва истеъмолчиси бўлмиш Ҳиндистон 2026/27-молиявий йилнинг биринчи чорагида (апрель-июнь) Яқин Шарқдан нефть харидини кескин қисқартириб, асосий эътиборни Россия ва Лотин Америкаси бозорларига қаратди. Бунга Яқин Шарқдаги ҳарбий можаро сабабли Ҳурмуз бўғози орқали юк ташишга қўйилган чекловлар сабаб бўлди.

Zamin.uz манбалар маълумотларига таяниб, Ҳиндистон энергетика бозоридаги кескин бурилиш тафсилотларини тақдим этади.

Россия нефтининг улуши рекорд даражага етди

Манбаларнинг хабар беришича, 2026 йилнинг июнь ойида Ҳиндистонга Россия нефти импорти кунига рекорд даражадаги 2,64 миллион баррелни ташкил этди. Бу май ойидаги кўрсаткичга нисбатан 37,4 фоизга кўпдир.

  • Импорт ҳажми: Июнь ойида Ҳиндистон сотиб олган умумий нефть ҳажмининг қарийб ярми айнан Россия ҳиссасига тўғри келди.

  • Чораклик ўсиш: Апрель-июнь ойларида МДҲ давлатлари, хусусан Россия Федерациясидан етказиб бериш ҳажми 8,3 фоизга ошиб, кунига ўртача 2,26 миллион баррелга етди.

  • Бозор улуши: Бир йил аввал Россия нефтининг Ҳиндистон импортидаги улуши 38 фоизни ташкил этган бўлса, жорий чоракда бу кўрсаткич 41 фоизгача кўтарилди.

Яқин Шарқдан етказиб бериш кескин қисқарди

Ҳурмуз бўғозидаги ҳарбий ҳаракатлар ва транспорт хавфсизлиги билан боғлиқ муаммолар Яқин Шарқ нефтининг етказиб берилишини чеклаб қўйди.

  • Пасайиш динамикаси: Биринчи чоракда Яқин Шарқ давлатларидан Ҳиндистонга нефть импорти 27 фоизга камайиб, кунига 1,55 миллион баррелни ташкил этди.

  • Улушнинг тушиши: Яқин Шарқ етказиб берувчиларининг Ҳиндистон бозоридаги улуши бир йил ичида 41,4 фоиздан 31 фоизгача қисқарди.

  • Саудия Арабистони йўналиши: Июнь ойида Ҳиндистон Саудия Арабистонидан кунига 403 минг баррель нефть сотиб олди. Етказиб беришнинг асосий қисми хавфли бўғозни айланиб ўтиш мақсадида Янбу порти орқали амалга оширилди.

Муқобил манбалар: Лотин Америкаси ва Африка

Яқин Шарқдаги узилишлар ўрнини тўлдириш ва эҳтиёжни қоплаш мақсадида Ҳиндистон нефтни қайта ишлаш корхоналари бошқа минтақалардан оғирроқ навдаги нефть сотиб олишни кўпайтирди. Хусусан, Бразилия, Венесуэла ва Анголадан нефть импорти ҳажми сезиларли даражада оширилди.

Ҳиндистон нефть импорти (2026/27 молиявий йил I чораги)

Етказиб берувчи минтақа / Давлат

Кунлик ҳажм (баррель)

Бир йил аввалги улуши

Жорий бозор улуши

Россия ва МДҲ

2,26 млн (Июнь: 2,64 млн)

38%

41%

Яқин Шарқ

1,55 млн

41,4%

31%

Саудия Арабистони (Июнь)

403 минг (Янбу порти орқали)

Лотин Америкаси ва Африка

Бразилия, Венесуэла, Ангола

Кўпайди

Кўпайди

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Бугун, 14:46Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Бугун, 14:3296 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солди96 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солдиБугун, 14:25Олимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиОлимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиБугун, 14:18Кредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиКредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиБугун, 14:09Россиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиРоссиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиБугун, 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?