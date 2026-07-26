Chelsea legt astronomischen Preis für Pedro Neto fest: Manchester City und Liverpool gewarnt

Der Londoner Klub Chelsea hat seine klare Position bezüglich seines talentierten Flügelspielers Pedro Neto bekannt gegeben. Die Blues warnten ihre Hauptkonkurrenten in der Premier League, Manchester City und Liverpool, dass sie den portugiesischen Spieler nicht günstig gehen lassen werden. Diese Entscheidung wird durch den drastischen Anstieg der allgemeinen Preise auf dem europäischen Transfermarkt erklärt. Dies berichtet Goal.com .

Unter Berufung auf die Daily Mail berichtet Goal.com, dass Chelseas Führung derzeit nicht unter dem Druck steht, Neto zu verkaufen. Sollte jedoch ein passendes Angebot eingehen, wird die Vereinsführung ihn basierend auf den Anforderungen des modernen Marktes bewerten. Da in Europa derzeit ein Mangel an hochkarätigen Flügelspielern herrscht, hat der Preis für Spieler auf dieser Position ein Rekordniveau erreicht.

Neue Maßstäbe auf dem Transfermarkt

Die hohe Preisforderung von Chelsea wurde direkt durch Transferprozesse bei anderen Spitzenklubs beeinflusst. Insbesondere die Situation um den Paris Saint-Germain-Akteur Bradley Barcola und dessen Ablösesumme von 90 Millionen Euro dient den Londonern als Maßstab. Zudem zeigte die von Real Madrid abgelehnte Offerte über 100 Millionen Euro (90+10 Mio.) für den RB-Leipzig-Star Yan Diomande die Inflation auf dem Markt deutlich.

Manchester City und Liverpool zeigen schon seit längerer Zeit Interesse an einem Transfer des 26-jährigen Pedro Neto. Wenn der Spieler fit ist, wird er zu einer echten kreativen Kraft auf dem Platz und kann ein Spiel entscheiden. Daher möchten Pep Guardiola und der neue Trainerstab von Liverpool ihn in ihrem Kader haben. Chelsea beabsichtigt jedoch, das maximale finanzielle Maximum aus diesem Interesse herauszuholen.

Einen zusätzlichen Vorteil bei den Verhandlungen verschaffen Chelsea die Vereine der Saudi Pro League. Das Interesse der arabischen Klubs an dem portugiesischen Star gibt den Londonern die Möglichkeit, den Preis weiter in die Höhe zu treiben und in Verhandlungen mit den englischen Giganten die Oberhand zu behalten. Dies könnte den Transfer für Manchester City und Liverpool noch schwieriger machen.

Maresca und Netos Zukunft

Interessanterweise war Enzo Maresca, der im Trainerstab von Manchester City tätig ist, ein großer Bewunderer von Neto, als er noch im System von Chelsea arbeitete. Er schätzte die Fähigkeiten des portugiesischen Spielers auf dem rechten Flügel sehr. Es wird erwartet, dass dieser Faktor die Entschlossenheit der "Citizens" bezüglich des Transfers weiter erhöht.

Aktuell ignoriert Pedro Neto Transfergerüchte und konzentriert sich auf seinen Genesungsprozess und Erholung. Da er mit der portugiesischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilgenommen hat, wurde ihm von der Vereinsführung ein zusätzlicher Urlaub gewährt. Daher nimmt der Spieler nicht an der Sommertournee der Mannschaft nach Sydney teil.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chelsea seinen Führungsspieler nicht einfach so abgeben wird. Wenn Manchester City oder Liverpool diesen Transfer realisieren wollen, müssen sie sich von einer Summe von mindestens 90 bis 100 Millionen Euro trennen. Andernfalls wird Neto die nächste Saison höchstwahrscheinlich an der Stamford Bridge verbringen.