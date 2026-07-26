Sam Kerr kehrt in die USA zurück: Australischer Star bricht historischen NWSL-Rekord

Einer der hellsten Sterne des Frauenfußballs, die australische Stürmerin Sam Kerr, hat eine sensationelle Rückkehr in die National Women's Soccer League (NWSL) gefeiert. Nach einer erfolgreichen sechseinhalbjährigen Zeit bei Chelsea wechselte die erfahrene Angreiferin zu Gotham FC und schrieb mit einem ihrer Debüttore ein neues Kapitel in der Turniergeschichte, berichtet Goal.com.

In einem umkämpften 2:2-Unentschieden gegen die Portland Thorns stellte Sam Kerr ihre Klasse erneut unter Beweis. Dieses Tor brachte ihrem Team nicht nur einen wichtigen Punkt, sondern markierte auch das erste offizielle Tor der Spielerin auf amerikanischem Boden nach fast sieben Jahren Abwesenheit. Ihr letztes NWSL-Tor hatte sie im Oktober 2019 erzielt.

Historischer Rekord und Spieldetails

Laut Goal.com war dieses Tor Sam Kerrs 78. Treffer in der regulären NWSL-Saison. Das Wichtigste: Sie steigerte die Anzahl ihrer Spiele mit mindestens einem Tor auf 59 und stellte damit einen neuen Ligarekord auf. Die vorherige Bestmarke gehörte Lynn Williams. Die 32-jährige Stürmerin bewies, dass ihr Torjägerinstinkt nach wie vor erstklassig ist, und sendete eine deutliche Warnung an die Konkurrenz in der Meisterschaft.

Die Partie war voller unerwarteter Wendungen. Portland-Thorns-Debütantin Renee Lyles eröffnete den Torreigen in der 21. Minute mit einem der schönsten Tore der Woche. Doch Sam Kerrs präziser Schuss nur zehn Minuten später ließ die Fans im Providence Park verstummen. 17 Minuten vor Schluss wurde Jayden Perry nach einem harten Foul an Kerr des Platzes verwiesen.

Tabellensituation und Mannschaftsergebnisse

Durch dieses Ergebnis kletterte Gotham FC vorübergehend an die Tabellenspitze und baute seine Ungerade-Serie auf vier Spiele aus. Allerdings gibt es auch Sorgenfalten für Cheftrainer Juan Carlos Amoros: Abwehrchefin Emily Sonnett verletzte sich früh im Spiel und musste ausgewechselt werden. Ihr Ausfall könnte die Meisterschaftsambitionen des Teams belasten.

Trotz des Unentschiedens stellte Portland Thorns einen eigenen Rekord auf: Das Team ist im Jahr 2026 zu Hause weiterhin ungeschlagen und baute diese Serie auf elf Heimspiele in Folge aus. Sam Kerrs Rückkehr und Effizienz dürften das Interesse am US-Frauenfußball auf ein neues Niveau heben.