Xiaomi druckt eine Million Exemplare von Smartphone-Anleitungen für Senioren

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Xiaomi druckt eine Million Exemplare von Smartphone-Anleitungen für Senioren

In einer Zeit rasant voranschreitender technologischer Entwicklung wird die Handhabung moderner Gadgets für Senioren zu einer ernsthaften Herausforderung. Um diese soziale Lücke zu schließen, hat das chinesische Unternehmen Xiaomi ein Großprojekt gestartet: Die Marke hat eine Sonderausgabe einer Smartphone-Bedienungsanleitung in einer Auflage von 1 Million Exemplaren gedruckt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Berichten von Ixbt.com zufolge werden diese Bücher mit dem Titel „Smartphone-Handbuch für Senioren“ in den offiziellen Xiaomi Home-Stores völlig kostenlos verteilt. Mit dieser Initiative möchte das Unternehmen älteren Menschen, die sich in der Welt der digitalen Technologie unsicher fühlen, dabei helfen, ihre täglichen Aufgaben zu erleichtern.

Komplexe Technologien in einfacher Sprache

Der Leitfaden wurde auf Basis einer speziellen Methodik erstellt, bei der alle Anweisungen in einer sehr einfachen und verständlichen Sprache verfasst sind. Das Buch widmet sich besonders den Grundfunktionen des Smartphones, einschließlich wichtiger Aspekte wie der Vergrößerung der Schriftgröße, der Anpassung der Lautstärke und dem Erkennen von App-Symbolen.

Auch für die Prozesse, die älteren Menschen die größten Schwierigkeiten bereiten — das Hinzufügen eines neuen Kontakts, das Installieren und Deinstallieren von Programmen, das Ändern des Hintergrundbilds sowie die Arbeit mit Grundeinstellungen — werden detaillierte Anleitungen gegeben. Jede Aktion ist mit visuellen Illustrationen angereichert, sodass der Nutzer das Gerät eigenständig bedienen kann.

Soziale Verantwortung und große Reichweite

Dies ist nicht Xiaomis erstes Projekt in diesem Bereich. Im Februar dieses Jahres druckte die Marke 70.000 Exemplare solcher Leitfäden und verteilte sie über mehr als 2.000 Filialen. Die nun folgende Auflage von 1 Million Exemplaren zeigt, wie erfolgreich und gefragt das Projekt ist.

Wenn man bedenkt, dass Xiaomi-Smartphones auch auf dem usbekischen Markt zu den beliebtesten Geräten gehören, sind solche Initiativen auch für lokale Nutzer relevant. Obwohl diese Bücher derzeit nur für den chinesischen Markt bestimmt sind, kann der Ansatz des Unternehmens als Vorbild für andere Tech-Giganten dienen.

Experten betonen, dass solche gedruckten Leitfäden ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der digitalen Kompetenz sind. Oft haben jüngere Familienmitglieder keine Zeit, ihren Eltern oder Großeltern die Smartphone-Funktionen zu erklären, und solche Bücher dienen älteren Menschen als ständige Begleiter und Berater.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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