Um 2 Tausend Dollar zu sparen, transportierten sie eine Toilette über das Meer

Zwei Freunde in Australien wurden durch ihre ungewöhnliche Entscheidung in den sozialen Medien bekannt. Um die Transportkosten von 2.000 australischen Dollar zu sparen, beschlossen sie, eine Toilette auf einer selbst gebauten schwimmenden Plattform zur Känguru-Insel zu transportieren.

Während des Abenteuers überquerten sie eine für Haibegegnungen bekannte Meerenge in knapp 4 Stunden. Die schwimmende Plattform war nicht gewöhnlich – sie war mit einem Bootsmotor und sogar einem kleinen Grill für die Zubereitung von Essen unterwegs ausgestattet. Die Freunde brieten während der Reise Würstchen, was den Ausflug noch unterhaltsamer machte.

Interessanterweise legt die Fähre diese Strecke in nur 45 Minuten zurück. Sie zogen es jedoch vor, Geld zu sparen und gleichzeitig ein unvergessliches Abenteuer zu erleben.

Ein Video dieser Reise verbreitete sich in kürzester Zeit in den sozialen Medien und löste heftige Diskussionen unter den Nutzern aus. Während einige ihren Einfallsreichtum lobten, betonten andere, dass eine so gefährliche Reise sich für eine geringe Ersparnis nicht lohne.