Nach Abschluss ihrer Mission auf der Internationalen Raumstation (ISS) hat das bemannte Raumschiff „Sojus MS-28“ erfolgreich vom „Rassvet“-Modul des russischen Segments der Station abgekoppelt. Das Raumschiff ist nun auf dem Weg zurück zur Erde, und die Endphase des Fluges hat begonnen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Offiziellen Angaben der Staatskorporation „Roskosmos“ zufolge befinden sich drei Besatzungsmitglieder an Bord des Raumschiffs: die russischen Kosmonauten Sergei Kud-Swertschkow und Sergei Mikajew sowie NASA-Astronaut Christopher Williams. Nach dem Abkoppeln wechselte das Raumschiff in den autonomen Flugmodus, und alle Systeme arbeiten im Regelbetrieb.

Dem festgelegten Plan zufolge werden gegen 14:32 Uhr Taschkenter Zeit (12:32 Uhr Moskauer Zeit) die Bremsmotoren des Raumschiffs gezündet. Danach beginnt die „Sojus MS-28“ mit dem Bremsmanöver zum Verlassen der Umlaufbahn. Experten betonen, dass das Raumschiff in die dichten Schichten der Erdatmosphäre eintauchen und im vorgesehenen Gebiet landen soll.

Schneller Rückkehr- und Landeprozess

Ein besonderes Merkmal dieser Mission ist, dass die Zeit vom Abkoppeln des Raumschiffs von der Station bis zur Landung auf der Erde sehr kurz ist – sie beträgt nur 3,5 Stunden. Dies gilt als eines der schnellsten und effizientesten Rückkehrszenarien in der Geschichte der Raumfahrt. Eine solche „Express“-Methode verhindert, dass die Besatzung längere Zeit in der Kapsel verweilen muss.

Der Landeprozess ist für 15:26 Uhr Taschkenter Zeit geplant. Die Kapsel wird an festgelegten Koordinaten in den kasachischen Steppen erwartet. Such- und Rettungsteams sind dort bereits in Alarmbereitschaft versetzt worden und bereit, die Astronauten in Empfang zu nehmen und erste medizinische Hilfe zu leisten.

Diese Mission war ein wichtiger Teil der laufenden wissenschaftlichen Forschung und Wartungsarbeiten auf der Internationalen Raumstation. Christopher Williams und seine russischen Kollegen verbrachten mehrere Monate damit, verschiedene biologische und technologische Experimente auf der Station durchzuführen. Ihre Rückkehr schafft Platz auf der Station für Mitglieder der neuen Expedition.

Der Eintritt des Raumschiffs in die Atmosphäre gilt als eine der komplexesten Phasen. Durch die Reibung erhitzt sich die Oberfläche der Kapsel auf mehrere tausend Grad, jedoch sorgt eine spezielle Hitzeschutzschicht für die Sicherheit der Besatzung. In der Endphase öffnet sich das Fallchirmsystem, um die Geschwindigkeit des Raumschiffs auf ein sicheres Niveau zu reduzieren.