Bewegung eines Neugeborenen begeistert das Internet (Video)

Ein herzerwärmendes Video mit einem neugeborenen Baby in den sozialen Medien hat die Aufmerksamkeit von Millionen von Nutzern auf sich gezogen. Das Video zeigt, wie das Neugeborene das Stethoskop in der Hand des Arztes fest festhält und es nicht mehr loslässt.

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Unter dem Video, das in kurzer Zeit millionenfach angesehen wurde, kommentierten Nutzer das Baby scherzhaft als „zukünftiger Arzt“ und sagten: „Er hat seinen Beruf schon am Tag seiner Geburt gewählt.“