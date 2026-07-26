Joshua Zirkzee könnte Manchester United verlassen: Juventus steigt in den Kampf um den Stürmer ein

Obwohl der Stürmer des englischen Klubs Manchester United, Joshua Zirkzee, versucht, sich während der Saisonvorbereitung des Teams zu beweisen, bleibt seine Zukunft ungewiss. Während der niederländische Spieler darum kämpft, seinen Platz im Kader der Red Devils zu finden, zieht der italienische Klub Juventus eine Verpflichtung ernsthaft in Betracht. Laut Goal.com hat die Führung des Klubs aus Turin Joshua Zirkzee ins Auge gefasst, um den Angriff zu verstärken. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Während seiner zweijährigen Zeit bei Manchester United konnte Zirkzee die erwarteten Ergebnisse nicht liefern. Die Konkurrenz hat sich für den Stürmer, der in 56 Premier-League-Spielen nur 5 Tore erzielte, weiter verschärft. Die Ausgaben des Klubs von fast 230 Millionen Euro im vergangenen Jahr für Spieler wie Benjamin Sesko, Matheus Cunha und Bryan Mbeumo haben die Chancen des niederländischen Stürmers auf einen Platz in der Startelf deutlich verringert.

Dennoch gibt Joshua Zirkzee alles, um das Vertrauen des neuen Cheftrainers des Teams, Michael Carrick, zu gewinnen. Insbesondere erzielte er in einem Freundschaftsspiel gegen Rosenborg durch starkes Dribbling und einen präzisen Schuss ein Tor und bewies damit, dass sein technisches Potenzial nach wie vor hoch ist. Die Überlegungen der Vereinsführung, Ollie Watkins von Aston Villa zu verpflichten, um den Angriff weiter zu verstärken, erhöhen jedoch die Wahrscheinlichkeit eines Abgangs von Zirkzee.

Das Interesse der Turiner und die Transferbedingungen

Juventus-Sportdirektor Frederic Massara kennt das Talent des niederländischen Stürmers gut. Der Fachmann, der zuvor bei der Roma tätig war, hatte bereits damals versucht, den Spieler in die Serie A zurückzubringen. Nun sieht der Turiner Klub in Joshua Zirkzee einen Hauptkandidaten, um mit Randal Kolo Muani ein Sturmduo zu bilden. Die Italiener betonen, dass das Jahresgehalt des Spielers von 3,5 Millionen Euro zu ihren finanziellen Möglichkeiten passt.

Obwohl Manchester United im Sommer 2024 42,5 millionen Euro für den Spieler zahlte, wird sein Marktwert derzeit auf etwa 30 bis 35 Millionen Euro geschätzt. Unter Berücksichtigung der Financial-Fair-Play-Regeln könnte Juventus ein Leihgeschäft mit Kaufpflicht anbieten. Sollte der englische Klub einem solchen Deal zustimmen, wird der Transfer voraussichtlich bis Ende August abgeschlossen sein.

Derzeit arbeitet Manchester-United-Cheftrainer Michael Carrick an der Erneuerung des Angriffs. Wenn Aston Villa seinen Leistungsträger Ollie Watkins für 45 Millionen Euro gehen lässt, ist es fast sicher, dass für Zirkzee in Manchester kein Platz mehr bleibt. In dieser Situation scheint Juventus die günstigste Destination zu sein, da der Spieler das italienische Fussballumfeld, insbesondere durch seine Zeit in Bologna, bestens kennt.