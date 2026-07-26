Nachdem die Gastgeber der Weltmeisterschaften 2030 und 2034 offiziell feststehen, richtet sich der Blick der Fußballwelt auf das nächste globale Championat — die WM 2038. Im Rennen um die Ausrichtung des Wettbewerbs in Europa fällt der Name Frankreichs immer häufiger. Experten und politische Kreise diskutieren jedoch intensiv die Möglichkeit, dieses Turnier in Zusammenarbeit mit Deutschland auszutragen.

Zamin.uz analysiert die Aussichten für die Ausrichtung der kommenden Weltmeisterschaft, die verschärften Anforderungen der FIFA und die Details der erwarteten Großpartnerschaft.

1. Frankreichs reiche Erfahrung und bestehende Basis

In den letzten Jahren hat Frankreich immense Erfahrungen bei der Organisation großer internationaler Sportveranstaltungen gesammelt. Mit dem Zuschlag für die Euro 2016, die Olympischen Spiele in Paris 2024 und die Winterspiele 2030 hat das Land sein hohes Infrastruktur- und Organisationspotenzial unter Beweis gestellt.

Vermächtnis der Euro 2016: Das Land verfügt bereits über Arenen von Weltklasse wie das Stade de France, das Stade Velodrome in Marseille, das Groupama Stadium in Lyon, das Stade Pierre-Mauroy und den Prinzenpark.

Einsatzbereite Infrastruktur: Was Hotelnetzwerke, Logistik und Transportsysteme betrifft, gehört Frankreich zu den Ländern mit den optimalsten Bedingungen.

2. Neue FIFA-Anforderungen und das Risiko des 64-Teams-Formats

Allerdings haben sich die Anforderungen der FIFA an WM-Gastgeber in den letzten Jahren drastisch verschärft. Vor allem zu einer Zeit, in der die Zahl der teilnehmenden Nationalmannschaften in Zukunft voraussichtlich auf 64 steigen wird , erfordert die alleinige Ausrichtung des Turniers durch ein Land enorme Ressourcen.

Das Stadionproblem: Frankreich kann derzeit rund 12 Stadien anbieten, die internationale Standards erfüllen. Für ein globales Turnier mit 64 teilnehmenden Mannschaften reicht dies jedoch möglicherweise nicht aus, was die Notwendigkeit nach sich zieht, mehrere Arenen zu renovieren, zu erweitern oder neue zu bauen.

Ausrichtung der WM 2038: Frankreichs Alleingang oder gemeinsame Bewerbung

Aspekte Frankreich (Alleine) Frankreich + Deutschland (Gemeinsame Bewerbung) Infrastruktur und Stadien Etwa 12 (Renovierung erforderlich) Über 20 einsatzbereite und moderne Super-Arenen Finanzielle Kosten Milliarden an neuen Investitionen erforderlich Kosten und Risiken werden auf zwei Länder aufgeteilt Gewinnwahrscheinlichkeit Vorhanden, aber finanzielle und logistische Risiken sind hoch Die stärkste und alternativlose Option in Europa

3. Der Faktor Deutschland: Warum eine gemeinsame Bewerbung die optimalste Lösung ist?

Aus dieser Perspektive hat Deutschland durch sein breites Netz an großen, modernen Stadien einen klaren Vorteil. Die infrastrukturelle Vorbereitung der Deutschen öffnet die Türen für eine optimale Partnerschaft mit Frankreich.

Kostenoptimierung: Eine gemeinsame Bewerbung mit Deutschland könnte das stärkste und finanziell fundierteste Angebot des europäischen Kontinents werden.

Investitionsrisiko: Sollte sich Frankreich entschließen, die WM 2038 alleine auszutragen, müsste es in den kommenden Jahren massiv in die Modernisierung der Sportinfrastruktur investieren.

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Der Kampf um die WM-Gastgeberrolle hat bereits begonnen, und das Tandem Frankreich-Deutschland dürfte der Top-Favorit in der Sportpolitik werden.

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