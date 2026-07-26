Straßenknigge eines japanischen Mädchens ist für viele ein Vorbild

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Straßenknigge eines japanischen Mädchens ist für viele ein Vorbild

Ein in den sozialen Netzwerken verbreitetes Video erregte in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit von Millionen Nutzern. Es zeigt ein junges Mädchen in Japan, das sich verbeugt, um sich bei Autofahrern zu bedanken, die ihr am Zebrastreifen Vorfahrt gewährt haben.

Im Video verbeugt sich das Mädchen, nachdem es die andere Straßenseite erreicht hat, mehrmals als Zeichen des Respekts vor den wartenden Autofahrern. Ihr gutes Benehmen und ihr hoher Respekt vor den Verkehrsregeln versetzten viele Internetnutzer in Staunen.

In den Kommentaren lobten viele die Erziehung, Disziplin und die Kultur des respektvollen Umgangs miteinander der Japaner und wünschten sich, dass solche Gewohnheiten auch in anderen Ländern Schule machen.

Япония
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Charos
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