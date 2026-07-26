Каспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилди

·243·Дунё
Каспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилди

Каспий денгизида Эрон савдо кемасига зарба берилгани ҳақидаги хабар Теҳрон ва Киев ўртасида янги кескинликни келтириб чиқарди. Эрон расмийлари ҳужум оқибатлари «жавобсиз қолмаслиги»ни билдирган бўлса, Украина Каспийда Эрон билан боғлиқ ҳарбий юк ташишда ишлатилган кемалар нишонга олинганини маълум қилди.

Бироқ ҳозирча муҳим савол очиқ қолмоқда: Украина президенти тилга олган нишонлар орасида айнан Теҳрон ҳужумга учраганини айтган савдо кемаси бўлгани мустақил равишда тасдиқланган эмас.

Эрон парламентидан кескин огоҳлантириш

Эрон парламенти раисининг биринчи ўринбосари Али Никазод 26 июль куни Украина томонига огоҳлантириш билан чиқди.

Унинг таъкидлашича, Эрон ўз ҳудудий яхлитлигини ҳимоя қилиш ҳуқуқидан фойдаланади. Мамлакатга қарши зарба йўлланган ҳар қандай нуқта Эрон қуролли кучлари учун қонуний нишон сифатида кўриб чиқилиши мумкин.

«Украина ҳукуматининг ўйланмаган ҳаракати жавобсиз қолмайди», — деди Али Никазод.

Шу билан бирга, мазкур баёнот ҳозирча амалга оширилиши белгиланган расмий ҳарбий операция ёки зарба бериш ҳақидаги буйруқ эмас. Бу Эрон парламенти юқори мартабали вакилининг сиёсий огоҳлантириши ҳисобланади.

Кемада бир киши ҳалок бўлгани айтилди

Эрон Ташқи ишлар вазирлиги маълумотига кўра, ҳужум 25 июль куни эрта тонгда Каспий денгизидаги Эрон савдо кемасида портлашни келтириб чиқарган.

Теҳрон билдирган дастлабки маълумотларга кўра:

  • бир нафар денгизчи ҳалок бўлган;

  • яна бир экипаж аъзоси жароҳатланган;

  • кеманинг ўзига зарар етган.

Эрон ҳодисани «тажовуз ҳаракати» ва БМТ Низомининг куч ишлатишни тақиқловчи меъёрларига зид деб баҳолади. Кема номи, зарба берилган аниқ жой ва етказилган зарар кўлами ҳақида тўлиқ маълумот эълон қилинмаган.

Украина дипломати ТИВга чақирилди

Ҳодисадан кейин Украинанинг Теҳрондаги муваққат ишлар вакили Эрон Ташқи ишлар вазирлигига чақирилди. Унга расмий норозилик билдирилиб, ҳужум «душманона ва жиноий ҳаракат» сифатида баҳоланган.

Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчий Европа Иттифоқи ташқи сиёсат раҳбари Кая Каллас билан суҳбатда БМТ Хавфсизлик Кенгаши ва Европа давлатларини воқеага қатъий муносабат билдиришга чақирган.

Бироқ ҳозирча Теҳрон БМТ Хавфсизлик Кенгашига алоҳида расмий шикоят хати киритгани очиқ манбаларда тасдиқланган эмас. Маълум бўлгани — Эрон халқаро тузилмалардан Украина ва уни қўллаб-қувватлаётган томонларни жавобгарликка тортишни талаб қилмоқда.

Зеленский зарбалар ҳақида нима деди?

Украина президенти Владимир Зеленский Каспий денгизида узоқ масофали зарбалар орқали «жуда кучли натижалар» қайд этилганини билдирди.

Унинг сўзларига кўра, нишонлар орасида:

  • Россия ҳарбий кемаси;

  • Эрон иштирокида ҳарбий юк ташишда ишлатилган кемалар;

  • Россиянинг Каспийдаги айрим логистика объектлари бўлган.

Зеленский кемаларнинг номларини келтирмаган ва Эрон савдо кемасида инсон ҳалок бўлгани ҳақида алоҳида изоҳ бермаган. Шу сабаб Киев баёноти Эрон билдирган барча тафсилотларни тўлиқ тасдиқламайди.

Украина Хавфсизлик хизмати эса «Port Olya 2» ва «Begey» кемалари Россия ҳамда Эрон ўртасида ҳарбий юк ташишда ишлатилганини даъво қилди. Ушбу маълумотлар ҳам ҳозирча мустақил равишда тўлиқ текширилган эмас.

Каспий янги ҳарбий фронтга айланяптими?

Каспий денгизи Россия ва Эрон ўртасидаги муҳим савдо ҳамда логистика йўналишларидан бири ҳисобланади. Украина томони Москва Эронда ишлаб чиқилган дронлар ва бошқа ҳарбий маҳсулотларни ушбу йўналиш орқали олаётганини айтиб келади.

Теҳрон эса Россия–Украина урушида бевосита иштирок этмаганини таъкидламоқда. Ғарб давлатлари ва Украина расмийлари эса Эрон Россияга дронлар ва уларни ишлаб чиқариш технологияларини етказиб берганини даъво қилади.

Каспийдаги сўнгги зарба бу қарама-қаршилик денгизнинг ўзига ҳам кўчаётганини кўрсатди. Эроннинг шимолий портлари халқаро санкциялар ва жанубий денгиз йўлларидаги хавфлар ортиб бораётган шароитда янада муҳим аҳамият касб этган.

Эрон Украинага зарба бериши мумкинми?

Али Никазоднинг баёноти ҳарбий жавоб эҳтимолини очиқ қолдирди. Аммо Эрон ҳукумати Украинага қарши аниқ зарба режаси, нишонлар рўйхати ёки операция муддатини эълон қилгани йўқ.

Теҳрон олдида ҳозир бир нечта йўл мавжуд:

  • дипломатик босимни кучайтириш;

  • халқаро ташкилотлар орқали Украинага қарши чора талаб қилиш;

  • Россия билан ҳарбий ҳамкорликни кенгайтириш;

  • ёки бевосита жавоб чорасини кўриб чиқиш.

Ҳар қандай тўғридан-тўғри ҳарбий жавоб Россия–Украина уруши билан Яқин Шарқдаги можароларни янада чамбарчас боғлаб, кескинликни янги босқичга олиб чиқиши мумкин.

Каспийдаги портлаш энди шунчаки битта кемага қилинган ҳужум эмас. У Теҳрон ва Киев муносабатларини очиқ қарама-қаршилик чегарасига олиб келган воқеага айланмоқда. Асосий савол эса ҳали жавобсиз: Эроннинг огоҳлантириши дипломатик босим билан чекланадими ёки ортидан амалий ҳарбий ҳаракат келадими?

ЭронУкраинаКаспий денгизиТеҳронКиев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиПутин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиБугун, 01:02Доналд Трампнинг соғлиғи ёмонлашди: Оқ уй Трампнинг соғлиғи бўйича хавотирларга жавоб бердиДоналд Трампнинг соғлиғи ёмонлашди: Оқ уй Трампнинг соғлиғи бўйича хавотирларга жавоб бердиКеча, 23:50Трампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиТрампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиКеча, 22:55Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Кеча, 22:39Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...Кеча, 22:24Нью-Йорк аэропортида кутилмаган меҳмон: шифтдан енот қулаб тушди (видео)Нью-Йорк аэропортида кутилмаган меҳмон: шифтдан енот қулаб тушди (видео)Кеча, 18:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди