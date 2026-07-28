Als legendärer Vertreter des Weltfussballs und der französischen Sportgeschichte wurde Zinédine Zidane offiziell als neuer Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft ernannt. Dies gab der französische Fussballverband (FFF) auf seiner offiziellen Website bekannt.

Zamin.uz präsentiert die neue Position des legendären Fachmanns, die Vertragsdetails sowie die Einzelheiten über den Beginn einer neuen Ära in der französischen Nationalmannschaft.

1. Die Legende tritt die Nachfolge von Deschamps an: Ein strategischer 4-Jahres-Vertrag

Zinédine Zidane hat das Amt des Cheftrainers der französischen Nationalmannschaft von seinem langjährigen Landsmann und ehemaligen Mitspieler Didier Deschamps übernommen.

Wie bereits zuvor berichtet, läuft der Arbeitsvertrag von Zidane mit der Nationalmannschaft bis zur Weltmeisterschaft 2030, also für einen Zeitraum von 4 Jahren .

Aus der offiziellen Erklärung des französischen Fussballverbandes: «Zinédine Zidane wurde zum Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft ernannt. Mit ihm wurde ein vierjähriger Vertrag bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2030 unterzeichnet.»

2. Rekorde bei Real Madrid und phänomenale Trainerkarriere

Zinédine Zidane hat sich nicht nur als grossartiger Spieler, sondern auch als einer der erfolgreichsten Trainer unserer Zeit einen Namen gemacht.

Als Cheftrainer von Real Madrid wurde er der erste und einzige Trainer in der Fussballgeschichte, der dreimal in Folge die UEFA Champions League gewinnen konnte. Sein taktisches Genie und seine Fähigkeit, einen Star-Kader zu führen, stehen nun der französischen Nationalmannschaft zur Verfügung.

Wichtige Fakten zu Zinédine Zidane und der französischen Nationalmannschaft

Aspekt / Kennzahl Details Neuer Cheftrainer Zinédine Zidane Ersetzter Trainer Didier Deschamps Vertragslaufzeit 4 Jahre (bis zum Ende der WM 2030) Grösster Erfolg (als Trainer) 3 Champions-League-Titel in Folge mit Real Madrid Letztes Ergebnis der Nationalmannschaft 4. Platz bei der WM (Niederlage im Halbfinale gegen Spanien, im Spiel um Platz 3 gegen England)

3. Abschneiden der französischen Nationalmannschaft bei der WM und neue Ziele

Zur Erinnerung: Bei der letzten Weltmeisterschaft erreichte die französische Nationalmannschaft das Halbfinale, musste sich dort jedoch dem späteren Weltmeister Spanien geschlagen geben. Im hart umkämpften Spiel um den dritten Platz unterlagen die Franzosen der englischen Nationalmannschaft und beendeten das Turnier auf dem 4. Platz .

Die Hauptaufgabe für Zinédine Zidane besteht darin, die Mannschaft neu zu formieren, neue Talente zu integrieren und Frankreich wieder an die Weltspitze des Fussballs zu führen.

Die Ankunft von Zinédine Zidane in der französischen Nationalmannschaft markiert den Beginn einer neuen und spannenden Ära im internationalen Fussball.

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