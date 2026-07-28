Trump weist Netanjahu in die Schranken: USA bereit, F-35-Jets an die Türkei zu verkaufen

US-Präsident Donald Trump hat die Einwände des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu bezüglich der US-türkischen Beziehungen und der militärischen Zusammenarbeit scharf zurückgewiesen. Trotz des Widerstands aus Tel Aviv deutete der amerikanische Staatschef an, dass er das Bündnis mit Ankara als Priorität betrachtet und bereit ist, der Türkei F-35-Kampfjets zu liefern.

Zamin.uz berichtet unter Berufung auf ausländische Medien über die Details dieser hochkarätigen geopolitischen Lage zwischen Washington, Ankara und Tel Aviv.

1. „Niemand kann mir vorschreiben, was ich verkaufe“: Trumps brisante Äußerung

Der amerikanische Präsident erklärte, dass ihn Israels Widerstand gegen die Lieferung fortschrittlicher Militärtechnologie an Ankara – insbesondere Tarnkappen-Kampfjets der fünften Generation vom Typ F-35 – keineswegs beunruhige. Auf die Frage nach Netanjahus Haltung dazu reagierte Trump sehr scharf und direkt.

Aus der Erklärung von Donald Trump: „Schauen Sie, die Türkei war für mich ein fantastischer Verbündeter. Ich denke, er (Recep Tayyip Erdogan) hat einen sehr guten Job gemacht. Niemand sagt mir, was wir verkaufen sollen und was nicht! Und ich bin kein großer Fan von Bibi (Benjamin Netanjahu) .“

Trump würdigte zudem ausdrücklich die „starke Armee“ der Türkei und betonte die „immense militärische Stärke“ sowie die geopolitische Bedeutung Ankaras für die Vereinigten Staaten.

2. Netanjahus Widerrede und die Erklärung von Hakan Fidan

Vorbereitend auf seine Reise nach Washington teilte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu seinem Kabinett mit, dass er der US-Forderung nach einem Truppenabzug aus dem Gazastreifen, Syrien und dem Libanon nicht zustimmen werde. Der israelische Regierungschef betonte, er sei bereit, seine Position in dieser Frage entschieden zu verteidigen.

Seinerseits zeigte sich der türkische Außenminister Hakan Fidan in einem Interview mit Medien zuversichtlich, dass Ankara keinerlei Probleme bei der Übergabe der F-35-Jets haben wird, für die es zuvor bereits bezahlt hat.

Blockade im Kongress: Fidan erinnerte daran, dass das Rüstungsgeschäft zuvor vom US-Kongress blockiert worden war, die Trump-Administration jedoch plane, dieses Hindernis zu beseitigen.

Zukunftsaussichten: Die türkische Seite hofft, dass alle rechtlichen und politischen Hürden bald aus dem Weg geräumt werden.

Indikatoren der geopolitischen Konfrontation zwischen den USA, Israel und der Türkei

Aspekt / Indikator Details Hauptgegenstand der Diskussion Verkauf von F-35-Kampfjets der fünften Generation an die Türkei Position von Donald Trump Türkei ist ein starker und wichtiger Verbündeter; Israels Einwände werden ignoriert Position von Benjamin Netanjahu Gegen moderne Waffen für Ankara, lehnt Truppenabzugsforderung ab Erklärung von Hakan Fidan Türkei glaubt, dass alle Hürden für den Erhalt der F-35-Jets beseitigt werden Zustand der Beziehungen Washington und Ankara nähern sich an, Spannungen zwischen Tel Aviv und Washington nehmen zu

Das Mächteverhältnis im Nahen Osten und der neue außenpolitische Kurs der USA haben erhebliche Auswirkungen auf das globale Sicherheitssystem.

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