Besuch des ukrainischen Präsidenten in den USA und Fox-News-Interview

Während seiner offiziellen Arbeitsreise in die USA gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem Fernsehsender Fox News ein Interview und sprach über die aktuelle Lage an der Front, Erfolge in der Rüstungsindustrie und Moskaus Haltung zu Friedensverhandlungen.

Zamin.uz Präsentiert Selenskyjs Aussagen, geschlossene Verhandlungen mit Donald Trump im Weißen Haus und die wichtigsten Details des Washington-Besuchs.

1. „Russland verliert monatlich 30.000 Soldaten“: Die Initiative ist auf die ukrainische Seite übergegangen

Selenskyj betonte, dass der Krieg trotz hoher russischer Verluste fortgesetzt wird, die strategische Initiative an der Front jedoch nicht mehr in den Händen Moskaus liegt. In der Ukraine sind derzeit rund 500 lokale Unternehmen tätig, die moderne Technologien und Drohnen für die Rüstungsindustrie herstellen.

Der ukrainische Staatschef stellte fest, dass Hightech-Waffen und die Möglichkeit von Langstreckenangriffen die Lage an der Front grundlegend verändert haben.

Aus dem Interview von Wolodymyr Selenskyj mit dem Fernsehsender Fox News: „Wir wollen den Krieg beenden. Präsident Trump und unsere europäischen Partner wollen das auch, aber Putin will es nicht. Russland verliert jeden Monat etwa 30.000 Soldaten. Trotz solch enormer Verluste akzeptiert der Kreml keine Angebote für Dialog oder vorübergehende Waffenruhen.“

2. Langstreckenangriffe auf Objekte in Russland und der Krim

Die ukrainische Armee hat ihre Fähigkeit zu Langstreckenangriffen auf militärische und logistische Einrichtungen auf russischem Territorium und der annektierten Krim erheblich ausgebaut.

Laut Selenskyj sind es gerade Drohnen und heimische Hightech-Waffen, die dazu dienen, das Leben ukrainischer Soldaten zu retten und die Initiative an der Frontlinie zu ergreifen.

3. Geheime Verhandlungen im Weißen Haus: Trump und die Lizenz für Patriot-Systeme

Bei seinem Besuch in Washington am 28. Juli führte Selenskyj ein über einstündiges Treffen hinter verschlossenen Türen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Im Mittelpunkt der Gespräche standen folgende Themen:

Patriot-Komplexe: Erlangung einer Lizenz zur gemeinsamen Produktion von Abfangraketen für Patriot-Luftabwehrsysteme in der Ukraine;

Militärische Zusammenarbeit: Lockheed Martin und Technologteaustausch mit anderen Rüstungsriesen;

Diplomatische Lösung: Beendigung des Konflikts auf diplomatischem Wege und Wiederbelebung des Friedensprozesses.

Nach dem Treffen bezeichnete Selenskyj das Gespräch als „gut und inhaltsreich“. Auch Donald Trump schrieb auf seinem Netzwerk Truth Social: „Es war mir eine große Ehre, Präsident Selenskyj zu treffen, die Verhandlungen liefen sehr gut.“

4. Gedenken an Senator Lindsey Graham und neues Sanktionsgesetz

Im Rahmen seines Washington-Besuchs nahm Selenskyj auch an der Abschiedszeremonie für den kürzlich verstorbenen Senator Lindsey Graham teil, der zu den aktivsten Unterstützern der Ukraine in den USA gehörte.

Noch am selben Tag billigte der US-Senat die Weiterführung des Gesetzentwurfs über neue, strengere Sanktionen gegen Russland und Iran, der auf Initiative von Graham ausgearbeitet wurde.

Die wichtigsten Fakten zum USA-Besuch von Selenskyj und dem Fox-News-Interview

Aspekt / Detail Einzelheiten Besuchsdatum 28. Juli Haupttreffen Geheime Verhandlungen mit Donald Trump im Weißen Haus (über 1 Stunde) Hauptdiskussionsthema Lizenz zur Produktion von Patriot-Raketen und Diplomatie Monatliche Verluste Russlands Nach Selenskyjs Schätzung: ~30.000 Militärangehörige Ukrainische Rüstungsindustrie Etwa 500 lokale Technologieunternehmen Senatsentscheidung Neues Sanktionsgesetz gegen Russland und Iran vorangetrieben

Die Ereignisse rund um den Krieg in der Ukraine, hochrangige Treffen in Washington und diplomatische Bemühungen stehen im Zentrum der Weltpolitik.

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