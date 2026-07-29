Besuch des ukrainischen Präsidenten in den USA und Fox-News-Interview

·59·Welt
Besuch des ukrainischen Präsidenten in den USA und Fox-News-Interview

Während seiner offiziellen Arbeitsreise in die USA gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem Fernsehsender Fox News ein Interview und sprach über die aktuelle Lage an der Front, Erfolge in der Rüstungsindustrie und Moskaus Haltung zu Friedensverhandlungen.

Zamin.uz Präsentiert Selenskyjs Aussagen, geschlossene Verhandlungen mit Donald Trump im Weißen Haus und die wichtigsten Details des Washington-Besuchs.

1. „Russland verliert monatlich 30.000 Soldaten“: Die Initiative ist auf die ukrainische Seite übergegangen

Selenskyj betonte, dass der Krieg trotz hoher russischer Verluste fortgesetzt wird, die strategische Initiative an der Front jedoch nicht mehr in den Händen Moskaus liegt. In der Ukraine sind derzeit rund 500 lokale Unternehmen tätig, die moderne Technologien und Drohnen für die Rüstungsindustrie herstellen.

Der ukrainische Staatschef stellte fest, dass Hightech-Waffen und die Möglichkeit von Langstreckenangriffen die Lage an der Front grundlegend verändert haben.

Aus dem Interview von Wolodymyr Selenskyj mit dem Fernsehsender Fox News:

„Wir wollen den Krieg beenden. Präsident Trump und unsere europäischen Partner wollen das auch, aber Putin will es nicht. Russland verliert jeden Monat etwa 30.000 Soldaten. Trotz solch enormer Verluste akzeptiert der Kreml keine Angebote für Dialog oder vorübergehende Waffenruhen.“

2. Langstreckenangriffe auf Objekte in Russland und der Krim

Die ukrainische Armee hat ihre Fähigkeit zu Langstreckenangriffen auf militärische und logistische Einrichtungen auf russischem Territorium und der annektierten Krim erheblich ausgebaut.

Laut Selenskyj sind es gerade Drohnen und heimische Hightech-Waffen, die dazu dienen, das Leben ukrainischer Soldaten zu retten und die Initiative an der Frontlinie zu ergreifen.

3. Geheime Verhandlungen im Weißen Haus: Trump und die Lizenz für Patriot-Systeme

Bei seinem Besuch in Washington am 28. Juli führte Selenskyj ein über einstündiges Treffen hinter verschlossenen Türen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Im Mittelpunkt der Gespräche standen folgende Themen:

  • Patriot-Komplexe: Erlangung einer Lizenz zur gemeinsamen Produktion von Abfangraketen für Patriot-Luftabwehrsysteme in der Ukraine;

  • Militärische Zusammenarbeit: Lockheed Martin und Technologteaustausch mit anderen Rüstungsriesen;

  • Diplomatische Lösung: Beendigung des Konflikts auf diplomatischem Wege und Wiederbelebung des Friedensprozesses.

Nach dem Treffen bezeichnete Selenskyj das Gespräch als „gut und inhaltsreich“. Auch Donald Trump schrieb auf seinem Netzwerk Truth Social: „Es war mir eine große Ehre, Präsident Selenskyj zu treffen, die Verhandlungen liefen sehr gut.“

4. Gedenken an Senator Lindsey Graham und neues Sanktionsgesetz

Im Rahmen seines Washington-Besuchs nahm Selenskyj auch an der Abschiedszeremonie für den kürzlich verstorbenen Senator Lindsey Graham teil, der zu den aktivsten Unterstützern der Ukraine in den USA gehörte.

Noch am selben Tag billigte der US-Senat die Weiterführung des Gesetzentwurfs über neue, strengere Sanktionen gegen Russland und Iran, der auf Initiative von Graham ausgearbeitet wurde.

Die wichtigsten Fakten zum USA-Besuch von Selenskyj und dem Fox-News-Interview

Aspekt / Detail

Einzelheiten

Besuchsdatum

28. Juli

Haupttreffen

Geheime Verhandlungen mit Donald Trump im Weißen Haus (über 1 Stunde)

Hauptdiskussionsthema

Lizenz zur Produktion von Patriot-Raketen und Diplomatie

Monatliche Verluste Russlands

Nach Selenskyjs Schätzung: ~30.000 Militärangehörige

Ukrainische Rüstungsindustrie

Etwa 500 lokale Technologieunternehmen

Senatsentscheidung

Neues Sanktionsgesetz gegen Russland und Iran vorangetrieben

Die Ereignisse rund um den Krieg in der Ukraine, hochrangige Treffen in Washington und diplomatische Bemühungen stehen im Zentrum der Weltpolitik.

Senden Sie diesen heißen und analytischen Artikel sofort an Ihre Freunde, Kollegen und Gruppen, die internationale Ereignisse verfolgen!

Wie wird sich Ihrer Meinung nach das Abkommen zwischen den USA und der Ukraine zur gemeinsamen Produktion von Patriot-Raketen auf die Lage an der Front auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken und Kommentare!

Wolodymyr SelenskyjDonald TrumpFox NewsWashingtonWeißes Haus
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekischer Staatsbürger in Russland wegen Störung eines Luchses mit Geldstrafe belegtUsbekischer Staatsbürger in Russland wegen Störung eines Luchses mit Geldstrafe belegtHeute, 14:08Briten stellt Rekord auf und isst 15 Fischstäbchen in einer MinuteBriten stellt Rekord auf und isst 15 Fischstäbchen in einer MinuteHeute, 13:54Schwere Waldbrände in Frankreich legen über 100 Häuser in Schutt und AscheSchwere Waldbrände in Frankreich legen über 100 Häuser in Schutt und AscheHeute, 13:47Sechster Todesfall durch Ausbruch gefährlicher Bakterien in New York verzeichnetSechster Todesfall durch Ausbruch gefährlicher Bakterien in New York verzeichnetHeute, 13:30Schreckliche Familientragödie in den USA: Mann erschießt Ehefrau und sechs KinderSchreckliche Familientragödie in den USA: Mann erschießt Ehefrau und sechs KinderHeute, 13:22Vater, der das Weinen seines Babys befürchtete, überrascht PassagiereVater, der das Weinen seines Babys befürchtete, überrascht PassagiereHeute, 13:14
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus