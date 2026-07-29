SpaceX startet Operation zur Bergung des Starship-Prototyps aus dem Indischen Ozean

Der Luft- und Raumfahrtriese SpaceX hat eine komplexe logistische Operation gestartet, um seinen Starship S40-Prototypen aus dem Indischen Ozean zu bergen und in die USA zurückzubringen. Dieser Schritt markiert einen entscheidenden Meilenstein, um den erfolgreichen Abschluss eines weiteren wichtigen Testflugs in der Geschichte des Unternehmens zu sichern und wertvolle Daten zu gewinnen, wie Ixbt.com berichtet .

Berichten von ixbt.com zufolge hat Firmenchef Elon Musk auf seiner X-Social-Media-Plattform bestätigt, dass spezielle Schiffe zur Bergung des Starships entsandt wurden. Es ist bekannt, dass das Gerät nach einem erfolgreichen Testflug eine weiche Landung im Indischen Ozean hingelegt hat und bereits seit fünf Tagen auf der Wasseroberfläche treibt.

Rettungsoperation und Langstreckenlogistik

Derzeit sind drei Sonderschiffe, darunter zwei große Hochseeschlepper, zum Einsatzort unterwegs. Diese Flottille hat die Aufgabe, das Starship S40 über eine Strecke von etwa 1200 km zu schleppen. Experten planen, das Gerät zu einem speziell vorbereiteten Dock in Australien zu bringen.

Im australischen Dock werden Ingenieure eine erste technische Inspektion des Zustands der Raumfähre durchführen. Nach Abschluss der Prüfungen wird das Gerät auf eine geschlossene Transportbarge verladen und nach Texas geschickt, wo sich die Hauptproduktionsstätten von SpaceX befinden. Aufgrund der komplexen Logistik kann dieser Rücktransport mehrere Wochen oder sogar länger dauern.

Ergebnisse des erfolgreichen Testflugs

Zeitgleich mit diesen Bergungsbemühungen hat SpaceX neues Videomaterial veröffentlicht, das die erfolgreiche Wasserung von Starship S40 im Indischen Ozean zeigt. Diese Aufnahmen demonstrieren deutlich die strukturelle Festigkeit des Raumschiffs und die Korrektheit der während des Fluges angewandten Technologien.

Zur Erinnerung: Der 13. Testflug von Starship am 25. Juli dieses Jahres galt als einer der erfolgreichsten Versuche in der gesamten Geschichte des Programms. Experten glauben, dass die detaillierte Untersuchung des erfolgreich geborgenen Prototyps dazu dienen wird, die Sicherheit und Effizienz zukünftiger Raumfahrtmissionen weiter zu erhöhen.