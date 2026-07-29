Chirurg entfernt gesundes Organ des Patienten statt Tumor

Am 1. März 2023 wurde der 43-jährige Mitchell aus Skowhegan für eine Operation ins Krankenhaus eingeladen, um einen gutartigen Tumor an seinem linken Hoden zu entfernen. Wegen des Wachstums des Tumors war eine laparoskopische Entfernung geplant.

Doch während der Operation schnitt Dr. Daniel Gagnon anstelle des Tumors die gesunde Blase des Patienten vollständig heraus. Dies wurde erst bei einer anschließenden pathologischen Untersuchung bekannt. Das Gutachten ergab, dass das entfernte Gewebe zur Blasenwand gehörte.

Dennoch blieb der Fehler unbemerkt, bis der Patient das Krankenhaus zum zweiten Mal aufsuchte. Mitchell litt unter starken Schmerzen, Bauchschwellungen und Unfähigkeit zu urinieren. Nach einer Nachuntersuchung erklärten die Ärzte, dass es kaum noch eine Möglichkeit zur Wiederherstellung der Blase gebe.

Danach lebte der Patient über acht Monate lang abhängig von beidseitigen Nephrostomiekathetern. Die Schläuche wurden eingesetzt, um den Urin direkt aus den Nieren statt in die Blase abzuleiten. In dieser Zeit litt er wiederholt an Harnwegs- und Niereninfektionen.

Bei einer komplexen Operation in Boston im Oktober 2023 formten Chirurgen aus Mitchells Darmgewebe eine neue Blase. Dies gab ihm sein Leben jedoch nicht vollständig zurück. Bis heute nutzt er mehrmals täglich einen Katheter und steht unter ständiger medizinischer Überwachung.