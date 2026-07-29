Geheimnisvoller Tod von 14 Elefanten in Kenya löst ernsthafte Ermittlungen aus

Der mysteriöse Tod von 14 Elefanten im Süden Kenias, rund um den berühmten Amboseli-Nationalpark, hat bei den Behörden des Landes und Naturschutzorganisationen große Besorgnis ausgelöst. Die kenianische Wildtierschutzbehörde (KWS) hat eine dringende Untersuchung und Sonderprüfung zu dem Vorfall eingeleitet, wie die BBC berichtete.

Es wird berichtet, dass Experten die Körper der verendeten Elefanten gründlich untersuchen. Gewebeproben wurden an Speziallabore geschickt, um die Todesursache zu ermitteln. Wissenschaftler versuchen herauszufinden, ob Krankheit, Vergiftung oder andere Faktoren zum Tod geführt haben.

Der Amboseli-Nationalpark und seine Umgebung grenzen an Tansania und gelten als eines der weltberühmten Wildtierschutzgebiete. Dieses Ökosystem ist für seine reiche Biodiversität und große Elefantenpopulation bekannt.

Beamten zufolge wird in diesem Gebiet zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein Elefantensterben in diesem Ausmaß verzeichnet. Dass dies ausgerechnet in einer Region geschieht, in der der Anti-Wilderei-Kampf effektiv organisiert ist, bereitet Experten zusätzliche Sorge.

Laut KWS wurde bisher noch kein einziger Faktor identifiziert, der den Tod aller Elefanten verursacht hat. Die verendeten Tiere gehören verschiedenen Alters- und Geschlechtergruppen an, was zeigt, dass der Vorfall nicht auf eine einzelne Familie oder Gruppe beschränkt ist.

Duncan Vanyama, Leiter des KWS-Pressedienstes, erklärte, dass die Elefantenkarkassen in verschiedenen Gebieten etwa 15 bis 30 Kilometer von der Grenze des Amboseli-Nationalparks entfernt gefunden wurden.

Daten der Amboseli Trust for Elephants zufolge lebten im Jahr 2025 über 2.000 Elefanten in diesem Ökosystem. Experten hoffen, dass die Untersuchungsergebnisse Licht in diesen mysteriösen Vorfall bringen werden.