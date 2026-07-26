Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этди

·30·Техно
Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этди

АҚШнинг мудофаа ва авиация гиганти Lockheed Martin ўзининг шўъба корхонаси бўлмиш Унитед Лаунч Аллиансе (УЛА) компаниясини қўллаб-қувватлаш мақсадида 500 миллион долларгача бўлган кредит линиясига кафил бўлди. Мазкур молиявий ёрдам Вулкан Сентаур ракеталарининг парвозлари тўхтаб қолиши ортидан юзага келган иқтисодий қийинчиликларни юmsҳатишга қаратилган. Ушбу қадам космик саноатдаги етакчи ўйинчилардан бири учун ҳозирги мураккаб паллада ўта муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) ҳисоботига кўра, Lockheed Martin томонидан тақдим этилган кафолатнинг максимал суммаси ярим миллиард долларни ташкил этади. Маълумот учун, УЛА компанияси Lockheed Martin ва Boeing корпорациялари томонидан тенг улушларда (50/50) ташкил этилган қўшма корхона ҳисобланади. ixbt.com нашрининг ёзишича, Lockheed ушбу мажбуриятни 2026-йилнинг иккинчи чорагида расмийлаштирган ва унинг дастлабки қиймати 64 миллион долларга баҳоланган.

Молиявий тангликнинг асосий сабаби Вулкан Сентаур ракетасининг сўнгги парвозларида кузатилган техник носозликлардир. Феврал ойида бўлиб ўтган УССФ-87 миссияси давомида ракета АҚШ Космик кучлари юкини орбитага муваффақиятли олиб чиққан бўлса-да, қаттиқ ёнилғили тезлаткичлардан бирида аномалия аниқланган эди. Шундан сўнг хавфсизлик чораси сифатида барча кейинги парвозлар вақтинча тўхтатиб қўйилди.

Техник муаммолар ва тергов жараёни

Ҳозирда УЛА ва двигателлар ишлаб чиқарувчиси Northrop Grumman мутахассислари носозлик сабабларини аниқлаш бўйича чуқур текширув ўтказмоқда. Эътиборлиси, шунга ўхшаш муаммо 2024-йилнинг октябрь ойида Вулкан ракетасининг иккинчи синов парвози пайтида ҳам кузатилган эди. Бу эса тизимли носозлик эҳтимолини кучайтириб, лойиҳанинг молиявий барқарорлигига зарба берди.

УЛА раҳбарияти Lockheed Martin кўмагида кредит олинганини тасдиқлаган бўлса-да, келишувнинг барча тафсилотларини очиқламади. Компаниянинг 2026-йил учун режалари жуда улкан эди: улар йил давомида Вулкан ракетасини 18 мартагача учиришни ва парвозлар суръатини кескин оширишни мақсад қилган эдилар. Бироқ УССФ-87 миссиясидан кейин бирорта ҳам старт амалга оширилмади.

Northrop Grumman вакиллари тезлаткич компонентлари қайта ишлангани ва ер усти синовларида ўзини оқлаганини маълум қилди. Шунга қарамай, янги ва такомиллаштирилган двигателларни етказиб бериш фақат йил якунига бориб бошланиши кутилмоқда. Бу эса Вулкан ракеталарининг катта авиацияга қайтиш муддати ҳали ҳам ноаниқ бўлиб қолаётганидан далолат беради.

Ушбу вазият жаҳон космик бозоридаги рақобатга ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Lockheed Martin томонидан ажратилган маблағлар УЛА компаниясига ўз мажбуриятларини бажариш ва техник муаммоларни бартараф этиш учун вақт ютиш имконини беради. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун бу каби глобал лойиҳалардаги ўзгаришлар сунъий йўлдошлар ва халқаро алоқа тизимларининг ривожланиши нуқтаи назаридан ҳам қизиқарлидир.

Lockheed MartinУЛАВулкан СентаурКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54Elon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқдаElon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқдаБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб