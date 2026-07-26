Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этди
АҚШнинг мудофаа ва авиация гиганти Lockheed Martin ўзининг шўъба корхонаси бўлмиш Унитед Лаунч Аллиансе (УЛА) компаниясини қўллаб-қувватлаш мақсадида 500 миллион долларгача бўлган кредит линиясига кафил бўлди. Мазкур молиявий ёрдам Вулкан Сентаур ракеталарининг парвозлари тўхтаб қолиши ортидан юзага келган иқтисодий қийинчиликларни юmsҳатишга қаратилган. Ушбу қадам космик саноатдаги етакчи ўйинчилардан бири учун ҳозирги мураккаб паллада ўта муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) ҳисоботига кўра, Lockheed Martin томонидан тақдим этилган кафолатнинг максимал суммаси ярим миллиард долларни ташкил этади. Маълумот учун, УЛА компанияси Lockheed Martin ва Boeing корпорациялари томонидан тенг улушларда (50/50) ташкил этилган қўшма корхона ҳисобланади. ixbt.com нашрининг ёзишича, Lockheed ушбу мажбуриятни 2026-йилнинг иккинчи чорагида расмийлаштирган ва унинг дастлабки қиймати 64 миллион долларга баҳоланган.
Молиявий тангликнинг асосий сабаби Вулкан Сентаур ракетасининг сўнгги парвозларида кузатилган техник носозликлардир. Феврал ойида бўлиб ўтган УССФ-87 миссияси давомида ракета АҚШ Космик кучлари юкини орбитага муваффақиятли олиб чиққан бўлса-да, қаттиқ ёнилғили тезлаткичлардан бирида аномалия аниқланган эди. Шундан сўнг хавфсизлик чораси сифатида барча кейинги парвозлар вақтинча тўхтатиб қўйилди.
Техник муаммолар ва тергов жараёниҲозирда УЛА ва двигателлар ишлаб чиқарувчиси Northrop Grumman мутахассислари носозлик сабабларини аниқлаш бўйича чуқур текширув ўтказмоқда. Эътиборлиси, шунга ўхшаш муаммо 2024-йилнинг октябрь ойида Вулкан ракетасининг иккинчи синов парвози пайтида ҳам кузатилган эди. Бу эса тизимли носозлик эҳтимолини кучайтириб, лойиҳанинг молиявий барқарорлигига зарба берди.
УЛА раҳбарияти Lockheed Martin кўмагида кредит олинганини тасдиқлаган бўлса-да, келишувнинг барча тафсилотларини очиқламади. Компаниянинг 2026-йил учун режалари жуда улкан эди: улар йил давомида Вулкан ракетасини 18 мартагача учиришни ва парвозлар суръатини кескин оширишни мақсад қилган эдилар. Бироқ УССФ-87 миссиясидан кейин бирорта ҳам старт амалга оширилмади.
Northrop Grumman вакиллари тезлаткич компонентлари қайта ишлангани ва ер усти синовларида ўзини оқлаганини маълум қилди. Шунга қарамай, янги ва такомиллаштирилган двигателларни етказиб бериш фақат йил якунига бориб бошланиши кутилмоқда. Бу эса Вулкан ракеталарининг катта авиацияга қайтиш муддати ҳали ҳам ноаниқ бўлиб қолаётганидан далолат беради.
Ушбу вазият жаҳон космик бозоридаги рақобатга ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Lockheed Martin томонидан ажратилган маблағлар УЛА компаниясига ўз мажбуриятларини бажариш ва техник муаммоларни бартараф этиш учун вақт ютиш имконини беради. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун бу каби глобал лойиҳалардаги ўзгаришлар сунъий йўлдошлар ва халқаро алоқа тизимларининг ривожланиши нуқтаи назаридан ҳам қизиқарлидир.
…