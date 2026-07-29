Donnarumma hat geheiratet: Haaland rockt die Hochzeit (Video)

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Donnarumma hat geheiratet: Haaland rockt die Hochzeit (Video)

Manchester City-Torhüter Gianluigi Donnarumma hat am 25. Juli (nach südkoreanischer Zeit) offiziell seine Liebste Alessia Elefante geheiratet. Das berichtete Starnewskorea.

Die Trauung fand in der Kirche San Giorgio Martire im italienischen Locorotondo statt.

Braut und Bräutigam in weißer Kleidung lächeln glücklich unter Blumen vor einem Gebäude.

Unter den Hochzeitsgästen waren Erling Haaland, John Stones, Mateo Kovacic, Sandro Tonali, Nicolo Barella, Paolo Maldini sowie der ehemalige Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft Roberto Mancini und weitere Berühmtheiten. Kylian Mbappe reiste hingegen mit einem Sondercharterflug direkt zur Hochzeitsfeier an.

Brautpaar und Gäste machen bei der Trauung in der Kirche ein Erinnerungsfoto.Erling Haaland und seine Begleitung gehen bei einer feierlichen Veranstaltung durch eine Menschenmenge.

Insgesamt wurden rund 250 Gäste zu der Feier eingeladen. Das Bankett fand im historischen Anwesen Pettolecchia statt. Für das Catering der Gäste waren die Köche des mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants Da Vittorio verantwortlich.

Donnarumma und Alessia Elefante lernten sich erstmals in ihrer Heimatstadt Castellammare di Stabia kennen. Sie sind seit 2016 ein Paar. 2024 kam der gemeinsame Sohn Leo zur Welt. Die Ehefrau des Fußballers ist im Bereich Innenarchitektur tätig.

Das Ehepaar und ihr kleines Kind lächeln am Meeresufer.

Erling Haaland brachte Donnarummas Hochzeit zum Beben. Haaland wurde gebeten, das norwegische Lied „Ryu!“ zu performen – man gab ihm sogar eine Trommel. Während der Fußballer die Trommel spielte und den Takt vorgab, saßen die übrigen Gäste auf dem Boden und machten Ruderbewegungen nach.

Gianluigi DonnarummaErling HaalandKylian MbappeHochzeitFußball
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Charos
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