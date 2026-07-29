Arsenal intensiviert Verhandlungen über Bruno-Guimaraes-Transfer

Der Londoner Klub Arsenal hat aktive Verhandlungen mit Newcastle aufgenommen, um den Transfer des zentralen Mittelfeldspielers Bruno Guimaraes unter Dach und Fach zu bringen. Berichten von talkSPORT zufolge haben die "Gunners" den brasilianischen Spieler als Top-Priorität zur Verstärkung des Kaders von Trainer Mikel Arteta ausgerufen, und die Parteien unternehmen ernsthafte Schritte, um eine Einigung zu erzielen, berichtet Goal.com berichtet .

Obwohl Newcastle betont, dass es noch keine offiziellen Kontakte gab, wird vermutet, dass erhebliche Fortschritte in Richtung einer mündlichen Einigung erzielt wurden. Der Transferwert wird voraussichtlich 75 Millionen Pfund übersteigen, und der Londoner Klub beabsichtigt, den Deal so schnell wie möglich abzuschließen.

Persönliche Bedingungen geklärt

Dass sich Arsenal und der brasilianische Spieler bereits über die persönlichen Bedingungen geeinigt haben, hat diesen Transfer beschleunigt. Dies führte jedoch zu gewissen Missverständnissen zwischen den beiden Vereinen. Vertreter von Newcastle zeigten sich überrascht, dass trotz des Medienspektakels kein offizielles schriftliches Angebot eingegangen ist. Arsenal-Quellen betonen hingegen, dass bereits drei mündliche Angebote unterbreitet wurden.

Der Abgang des Kapitäns könnte für Newcastle ein herber Schlag sein. Der Verein hatte im Sommer-Transferfenster bereits Anthony Gordon an den FC Barcelona (70 Millionen Pfund) und Sandro Tonali an Tottenham (rund 100 Millionen Pfund) verkauft. Sollte Bruno Guimaraes ebenfalls gehen, verliert das Team zwei Drittel seines Start-Mittelfelds der Vorsaison.

Meinung des Cheftrainers

Newcastle-Cheftrainer Eddie Howe äußerte sich nach dem Unentschieden (1:1) offen zu der Situation und gab zu, dass er die Zukunft des 28-jährigen Spielers nicht vollständig kontrollieren kann. Er betonte, dass Bruno ein fantastischer Kapitän des Klubs sei und ihr Verhältnis gut sei.

„Ich habe viel mit Bruno gesprochen, er ist ein großartiger Mensch. Was seine Zukunft bringt, weiß ich nicht, das kann man nur spekulieren. Er soll am 31. Juli zurückkehren, und es gibt keinen Grund, warum er nicht zurückkehren sollte“, sagte Howe. Da der Vertrag des Spielers noch zwei Jahre läuft, behält Newcastle eine starke Verhandlungsposition auf dem Transfermarkt.