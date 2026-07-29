Der bekannte mexikanische Blogger und Fußball-Content-Creator Carlos Reynoso hat seine Abonnenten dazu aufgerufen, den Leistungen des kasachischen Nationalspielers und Stürmers von London Chelsea, Dastan Satpayev, besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Zamin.uz bietet Informationen über die Anerkennung rund um den neuen jungen Star der Londoner, Details zu seinem Debütspiel und der nächsten Begegnung.

1. „Ein Juwel, das man kennen muss“: Die Begeisterung des mexikanischen Bloggers

Carlos Reynoso, der fast 100.000 Abonnenten auf X (ehemals Twitter) hat, bewertete das Spiel des 17-jährigen kasachischen Stürmers hoch und stellte ihn den Fußballfans näher vor.

Aus dem X-Beitrag von Carlos Reynoso: „Habt ihr ihn erkannt? Da ist er, er hat sein erstes Tor erzielt – das erste Tor der Ära Xabi Alonso! Lernt Dastan Satpayev kennen. Einer der neuesten Spieler von Chelsea und ein Juwel des kasachischen Fußballs, das ihr kennen müsst!“

2. Glänzendes Debüt bei Chelsea: Ein 6:4-Spektakel und ein Tor

Zur Erinnerung: Am 28. Juli gelang es Dastan Satpayev, sein Debüttor für Chelsea unter Xabi Alonso zu erzielen. Die Londoner Australiens hatten das Freundschaftsspiel gegen die Western Sydney Wanderers mit 6:4 gewonnen.

Das 17-jährige kasachische Talent erzielte nicht nur selbst ein Tor, sondern war auch direkt an der Entstehung des zweiten Treffers der Mannschaft beteiligt.

3. Der nächste Härtetest: Derby gegen Tottenham

Die Saisonvorbereitungstour von Chelsea läuft weiter. Am 1. August treten die Londoner unter der Leitung von Xabi Alonso im Accor Stadium in Sydney zu einem Testspiel gegen den Erzrivalen Tottenham an. Auch in diesem Duell wird eine starke Leistung von Satpayev erwartet.

Wichtige Fakten zu Dastan Satpayev und seinem Chelsea-Debüt

Aspekt / Detail Details Spieler Dastan Satpayev (Kasachstan) Alter 17 Jahre Klub und Trainer Chelsea (London) / Xabi Alonso Spiel des Debüts Chelsea – Western Sydney Wanderers (6:4) Spieldatum 28. Juli Nächstes Spiel 1. August (gegen Tottenham, Sydney, Accor Stadium)

Zentralasiatischejunge Spieler, die bei europäischen und weltweiten Spitzenklubs erfolgreiche Schritte machen, sind ein großer Stolz für den Fußball der gesamten Region.

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Glauben Sie, dass Dastan Satpayev unter Xabi Alonso einen Stammplatz in Chelseas Startelf finden kann? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken und Prognosen in den Kommentaren!