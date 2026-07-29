Chelsea steht überraschend vor Verpflichtung von Danny Welbeck

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Chelsea steht überraschend vor Verpflichtung von Danny Welbeck

Einer der überraschendsten Transfers des Sommer-Transferfensters im englischen Fußball steht kurz vor dem Abschluss. Berichten der BBC zufolge hat Brighton-Stürmer Danny Welbeck die Erlaubnis erhalten, sich an der Stamford Bridge in London einem medizinischen Test zu unterziehen, und bereitet sich auf einen Wechsel zum FC Chelsea vor. Der Transfer des erfahrenen Angreifers erregt vor allem deshalb Aufsehen, weil er im krassen Gegensatz zur jüngeren Transferstrategie des Londoner Klubs steht, die auf junge Talente setzte, berichtet Goal.com .

Cheftrainer Xabi Alonso, der das Ruder bei Chelsea übernommen hat, hat den 35-jährigen Stürmer als Wunschhauptkandidaten auserkoren, um Erfahrung in den jungen und formschwachen Kader zu bringen. Der Spieler, der auch aus seiner Zeit bei Manchester United und Arsenal bekannt ist, soll nach dem Medizincheck in West-London einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Es ist geplant, dass der routinierte Angreifer nächste Woche mit dem Team zur Vorbereitungstour nach Hongkong reist.

Eine drastische Kehrtwende in der Transferpolitik

Nachdem Chelsea die Vorsaison in der Premier League nur auf dem enttäuschenden zehnten Platz beendet hatte, sah sich der Verein gezwungen, seine Transferstrategie anzupassen. Intern wurde eingeräumt, dass die übermäßige Fixierung auf Jugendspieler die Mannschaft daran gehindert hat, um Titel zu spielen. Daher zeigt die Verpflichtung eines Spielers wie Danny Welbeck mit seiner jahrelangen Erfahrung, dass sich die Ziele der sportlichen Führung geändert haben.

Einige Experten stellen die Verpflichtung eines Stürmers jenseits der Blütezeit zwar infrage, doch Welbeck bewies in der vergangenen Saison mit seinen Leistungen, dass er auf höchstem Niveau noch immer eine Verstärkung sein kann. In der abgelaufenen Spielzeit kam er in 37 von 38 Premier-League-Spielen für Brighton zum Einsatz und wurde mit 13 Toren der beste Torschütze des Teams. Zudem hält er mit 46 Toren in 176 Einsätzen den Vereinsrekord als Brightons Rekordtorschütze in der Premier League.

Veränderungen im Angriff und Kaderbereinigung

Die Ankunft von Danny Welbeck bei Chelsea wird massive Veränderungen in der Offensivabteilung der Mannschaft nach sich ziehen. Der Londoner Klub verfügt derzeit über sechs Angreifer, und die Vereinsführung ist offenbar bereit, sich Angebote für einige von ihnen anzuhören. Insbesondere die Zukunft von Spielern wie Nicolas Jackson, Liam Delap und Marc Guiu ist ungewiss. Gleichzeitig könnte der von Straßburg gekommene Emmanuel Emegha im Kader der ersten Mannschaft bleiben, doch das Hauptaugenmerk liegt auf der Bildung eines ausgewogenen Kaders.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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