Der Star der brasilianischen Nationalmannschaft und des Vereins Santos, Neymar, hat offiziell das Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Laut Berichten von Goal.com traf der 34-jährige routinierte Stürmer diese Entscheidung nach einer schmerzhaften Niederlage gegen Norwegen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026. Der erfolglose Turnierverlauf unter Cheftrainer Carlo Ancelotti erwies sich für Neymar als der letzte Wettbewerb im Nationaltrikot. Dies berichtete Goal.com berichtete .

Nach dem entscheidenden Spiel im MetLife Stadium vergoss Neymar auf dem Platz Tränen und beendete damit seine 16-jährige internationale Karriere. Obwohl der ehemalige Stürmer von Barcelona und Paris Saint-Germain kurz vor Ende der Partie per Elfmeter traf, konnte er das Ausscheiden seiner Mannschaft aus dem Turnier nicht verhindern. Er betonte, dass er während seiner langen Karriere in der Nationalmannschaft alles gegeben und immer für das gelbe Trikot gekämpft habe.

Geschichte in der Nationalmannschaft und ein neues Kapitel

„Meine Zeit in der Nationalmannschaft ist zu Ende gegangen. Ich habe Geschichte geschrieben, ich war sehr glücklich, ich habe mein Herz und meine Seele gegeben, ich habe immer für das gelbe Trikot gekämpft, aber ich will das nicht mehr“, erklärte Neymar zu seiner Zukunft. Für den Rekordtorschützen in der Geschichte des brasilianischen Fußballs bedeutet diese Entscheidung das Ende einer Ära. Nun wird er sich ganz auf seine Karriere bei seinem Jugendverein Santos konzentrieren.

Gleichzeitig äußerte sich der Stürmer auch zu den jüngsten internen Kontroversen im Verein. In den Medien hatten Berichte die Runde gemacht, wonach er in der Kabine von Santos junge Spieler wie Gabriel Bontempo und Joao Ananias herabgewürdigt und sich über deren technische Fähigkeiten lustig gemacht haben soll. Diese Berichte, die nach dem 2:2-Unterschied gegen Chapecoense auftauchten, hatten heftige öffentliche Diskussionen ausgelöst.

Die Situation im Verein und nächste Siege

Neymar wies diese Gerüchte entschieden zurück und bezeichnete sie als Verleumdung. Seinen Aussagen zufolge habe er nach dem Spiel lediglich seine Unzufriedenheit mit der Mannschaftsleistung geäußert und gefordert, dass man sich mehr anstrengen müsse. „Es ist traurig und nervig, aber ich bin nicht schuld. Als Kapitän hatte ich das Recht, das zu sagen“, so der Stürmer.

Was das Geschehen auf dem Platz betrifft, bleibt Neymar eine wichtige Schlüsselfigur für Santos. In einer kürzlich ausgetragenen Begegnung auf kontinentaler Ebene wurde er eingewechselt und half seiner Mannschaft zu einem 4:2-Sieg gegen den venezolanischen Klub Universidad Central. Dieser Sieg sicherte Santos den Einzug ins Achtelfinale der Copa Sudamericana, wo das Team auf den ecuadorianischen Verein Macara treffen wird.