Cristiano Ronaldos Abschied von der portugiesischen Nationalmannschaft könnte erhebliche kommerzielle Auswirkungen auf den Fußball des Landes haben. In Anbetracht des weltweiten Interesses, der Werbeverträge und seines Medienwerts könnten sich die Verluste auf Milliarden von Dollar belaufen.

Der portugiesische Fußball wurde fast zwei Jahrzehnte lang durch den Namen Ronaldo weltweit bekannt. Spiele mit seiner Beteiligung zogen mehr Zuschauer an, steigerten das Interesse internationaler Sponsoren an der Nationalmannschaft und hielten den Fußball des Landes ständig im Fokus der Weltpresse.

Ronaldos letztes Spiel für die Nationalmannschaft könnte in der Nations League stattfinden. Sollte er seine Nationalmannschaftskarriere danach beenden, muss der portugiesische Fußballverband ein neues Führungsgesicht aufbauen.

Derzeit strebt Ronaldo weiterhin sein Ziel von 1.000 Toren an. Die Nationalmannschaft steht indessen vor der Herausforderung, nicht nur seinen Platz auf dem Spielfeld, sondern auch den über Jahre aufgebauten kommerziellen Einfluss zu kompensieren.