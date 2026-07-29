Barcelona holt sich Absage bei Eli Junior Kroupi ab

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Barcelona holt sich Absage bei Eli Junior Kroupi ab

Der spanische Verein FC Barcelona ist bei seinen Bemühungen zur Verstärkung des Angriffs auf ein großes Hindernis gestoßen. Die ersten beiden offiziellen Angebote der Katalanen für den talentierten Bournemouth-Stürmer Eli Junior Kroupi wurden vom englischen Club abgelehnt. Obwohl der Trainerstab um Hansi Flick daran interessiert ist, den jungen französischen Spieler ins Team zu holen, bleiben die Premier-League-Vertreter in den Verhandlungen hart. Das berichtet Goal.com, berichtet .

Den von Goal.com verbreiteten Informationen zufolge betrachtet Barcelonas Sportdirektor Deco diesen Transfer als alternative Option zu seinem Haupttransferziel, Atletico-Madrid-Stürmer Julian Alvarez. Der 20-jährige Spieler, der durch starke Leistungen bei Lorient auf sich aufmerksam machte und kürzlich zu Bournemouth wechselte, hat das Interesse der Katalanen mit seiner Schnelligkeit und technischen Finesse geweckt.

Finanzielle Forderungen und Verhandlungen zwischen den Vereinen

Berichten von L'Equipe zufolge hat die Führung von Bournemouth beide Angebote für den jungen Stürmer umgehend abgelehnt. Es heißt, beide Offerten lagen unter 100 Millionen Euro. Nichtsdestotrotz hat das Interesse des aktuellen La-Liga-Meisters den Spieler nicht kaltgelassen, und Kroupi zeigte sich erfreut über die Aussicht auf einen Wechsel ins Camp Nou.

Es ist bekannt, dass Eli Junior Kroupi in der vergangenen Saison bei seinem Premier-League-Debüt einen Rekord für die meisten Tore eines Teenagers aufstellte und 13 Treffer erzielte. Zudem tauchten im Internet Kindheitsfotos des Spielers im Barcelona-Trikot auf, was seine frühe Zuneigung zu diesem Verein zeigt. Der Stürmer hat seine Berater mittlerweile gebeten, in der Transferfrage zu helfen, und hofft auf eine Einigung zwischen den Klubs.

Die Situation um den Julian-Alvarez-Transfer

Es wird angemerkt, dass Eli Junior Kroupi für Barcelona derzeit Plan B ist. Clubpräsident Joan Laporta arbeitet persönlich daran, Julian Alvarez zu verpflichten, der bei Atletico Madrid eine schwierige Phase durchlebt. Der argentinische Stürmer bleibt Hansi Flicks oberste Priorität.

Allerdings zeigt sich Atletico Madrids Geschäftsführer Miguel Angel Gil Marin in dieser Angelegenheit äußerst unnachgiebig und betonte, dass der Verein nicht die Absicht hat, seinen Leistungsträger günstig zu verkaufen. Auch Barcelonas jüngstes Angebot von rund 100 Millionen Euro konnte die Madrider nicht umstimmen. Infolgedessen ist der katalanische Club gezwungen, gleichzeitig schwierige Verhandlungen an mehreren Transferfronten zu führen.

BarcelonaEli Junior KroupiBournemouthLa LigaJulian Alvarez
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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