Li Auto äußert sich zu visuellem Vorfall und Fehlfunktion im Parkhaus

Ein in sozialen Netzwerken verbreitetes und breit diskutiertes Video, in dem ein Li Auto-Fahrzeug über längere Zeit den automatischen Parkvorgang in einer Tiefgarage nicht abschließen konnte, warf eine Reihe von Fragen auf. Dieser Vorfall erregte nicht nur die Aufmerksamkeit von Fahrern, sondern auch von Personen, die sich für die Möglichkeiten moderner Autopilotsysteme interessieren. Die im Netz verbreiteten Aufnahmen lösten zahlreiche Debatten aus, berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut Berichten von ixbt.com konnte das Auto trotz mehrmaligem Zurückfahrens und Richtungswechsels nicht in den vorgesehenen Parkplatz einfahren, wodurch sich dahinter ein Stau bildete. Daraufhin war der Fahrer gezwungen, das Fahrzeug manuell zu parken. Dieser Vorfall gab erneut Anstoß zu Diskussionen über die Grenzen automatisierter Systeme im Arbeitsprozess.

Hindernisse und technische Gründe

Li Xinyan, Leiter der Produktlinie bei Li Auto, gab eine offizielle Stellungnahme zu der Situation ab und klärte das Video in den sozialen Medien auf. Seinen Angaben zufolge störte ein hinter dem ausgewählten Platz abgestelltes Elektrofahrrad während der Nutzung der Fernparkfunktion. Genau dieses Hindernis hinderte das Auto daran, das Manöver zu Ende zu führen.

Der Unternehmensvertreter betonte, dass das auf Sicherheit spezialisierte intelligente System mehrfach versuchte, eine sichere Trajektorie zu wählen, um das Hindernis zu umfahren. Aufgrund schwieriger Bedingungen und begrenzten Raums zog sich der Vorgang jedoch hin. Auch der Fahrzeugeigentümer bestätigte diese Version und räumte ein, das Fahrrad erst gesehen zu haben, als er sich dem Auto näherte.

Zukünftige Updates und Schlussfolgerungen

Der betroffene Fahrer fügte hinzu, dass er das Auto erst kürzlich gekauft und noch nicht alle Möglichkeiten und Funktionen des Systems vollständig erlernt hatte. Solche Situationen zeigen, dass es wichtig ist, dass Benutzer über eine gewisse Erfahrung im Umgang mit modernen Technologien verfügen.

Basierend auf der entstandenen Situation begannen die Spezialisten von Li Auto gemeinsam mit den Entwicklern von Fahrerassistenzsystemen mit der Verbesserung von Einparkalgorithmen unter schwierigen Bedingungen. Unternehmensmitarbeiter gaben bekannt, dass das für September geplante Software-Update der Version 9.1 die Effizienz des automatischen Einparkens erhöhen wird.

Es wird auch erwartet, dass die neue Software die Benachrichtigungssysteme über Hindernisse, die den Abschluss des Manövers verhindern, erheblich verbessern wird. Dies soll dazu dienen, ähnliche Missverständnisse und Unannehmlichkeiten in Zukunft zu verhindern.