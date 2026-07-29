Arsenals Hoffnungen, den brasilianischen Star Vinicius Junior aus London zu verpflichten, dürften sich zerschlagen. Wie Sky Sports News berichtet, wird der Flügelspieler seine Karriere in der spanischen Hauptstadt fortsetzen und spielt eine Schlüsselrolle in den Plänen des neuen Cheftrainers der Mannschaft, Jose Mourinho. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In den letzten Monaten hatte die Arsenal-Führung unter der Leitung von Mikel Arteta die Situation genau beobachtet und dabei ausgenutzt, dass der aktuelle Vertrag des Spielers dem Ende zugeht. Der Madrider Club hat jedoch nicht die Absicht, seinen Hauptstar zu verkaufen, und hat die Verhandlungen über einen neuen Vertrag intensiviert, um ihn im Team zu halten.

Neuer Vertrag und Entscheidung der Führung

Es wird angemerkt, dass die nächsten Treffen zwischen der Vereinsführung unter Florentino Perez und den Vertretern des Spielers diese Woche stattfinden werden. Real Madrid will nicht, dass der Vertrag des Spielers ausläuft und er den Verein ablösefrei verlässt. Derzeit wird der Marktwert des Spielers auf rund 137 Millionen Pfund geschätzt.

Arsenal hatte geplant, die Situation um den Transfer von Yan Diomande auszunutzen. Die Versuche des englischen Clubs stießen jedoch auf ein schweres Hindernis. Obwohl Trainer Mikel Arteta seinen Kader mit einem Weltklasse-Spieler verstärken wollte, der in Europa und national für Dominanz sorgen kann, scheint dieser Transfer unwahrscheinlich zu sein.

Mourinhos und Perez' harte Haltung

Informationen von Goal.com zufolge hätte der Verlust eines Spielers dieses Kalibers während einer Phase von Trainerwechseln die Stabilität der Mannschaft schwer beschädigt. Daher ergreifen Jose Mourinho und Clubpräsident Florentino Perez alle Maßnahmen, um den brasilianischen Spieler im Club zu halten.

Obwohl verschiedene Gerüchte über Vertragsforderungen und Gehalt um den Spieler kursierten, gibt es keine ernsthaften Beweise dafür, dass er Madrid verlassen möchte. Vinicius Junior bereitet sich darauf vor, seine Position nicht nur als brillanter Flügelspieler, sondern auch als globaler Star des Clubs zu festigen.