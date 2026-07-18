Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?

·0·Дунё
Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?

Украинанинг Европа Иттифоқига қўшилиши бўйича музокаралар навбатдаги қаршиликка учради. Венгрия кутилмаганда музокараларнинг иккинчи ва учинчи кластерларини очиш жараёнини қўллаб-қувватлашдан бош тортди. Бу ҳақда Украинанинг «Европейская правда» нашри Европа Иттифоқидаги ўз манбаларига таяниб хабар тарқатди.

Zamin.uz Европа Иттифоқи Кенгашининг ишчи гуруҳи йиғилишида юз берган баҳслар ва Будапештнинг ушбу қарори ортидаги сабабларни тақдим этади.

Украинанинг ЕИга аъзолик музокаралари: Кластерлар тақдири

Маълум қилинишича, мазкур кескин қарор 17 июль куни Европа Иттифоқи Кенгашининг кенгайиш масалалари бўйича ишчи гуруҳи (COELA) йиғилишида қабул қилинган. Музокаралар олиб борилиши керак бўлган йўналишлар ва уларнинг жорий ҳолати қуйидаги жадвалда акс этган:

Кластер рақами ва йўналиши

Жорий ҳолати ва Венгриянинг позицияси

1-кластер: «Асослар»

15 июнь куни ЕИ ташқи ишлар вазирлари томонидан расман очилган.

2-кластер: Ички бозор масалалари

17 июль куни Венгрия томонидан очилиши қўллаб-қувватланмади.

3-кластер: Рақобатбардошлик ва инклюзив иқтисодий ўсиш

Венгрия Украина учун очишни рад этди, лекин Молдовага мурожаат юборилишини ёқлади.

6-кластер: Ташқи муносабатлар

14 июль куни ҳар икки мамлакат учун музокаралар расман бошланган.

Йиғилишдаги келишмовчилик: Украина ва Молдовани ажратиш уриниши

Аслида, ишчи гуруҳ аъзолари Украина ва Молдовага ушбу икки кластер бўйича расмий музокара позицияларини тақдим этиш сўралган мактубни юборишни режалаштирган эди. Бироқ Венгрия кутилмаганда фақатгина Молдовага учинчи кластер бўйича мурожаат юборилишини қўллаб-қувватлаб, Украинага қарши чиқди.

Нашр манбаларининг билдиришича, ЕИнинг бошқа қатор аъзо давлатлари Украина ва Молдовани музокара жараёнида алоҳида кўриб чиқиш, яъни уларни бир-биридан ажратиш таклифини қатъиян рад этишган. Натижада, ушбу масала юзасидан якуний қарор қабул қилинмай қолди.

Мазкур мавзу 22 июль куни бўлиб ўтадиган навбатдаги COELA йиғилишида қайта муҳокама қилинадиган бўлди. Бу учрашув ЕИнинг ёзги танаффусидан олдинги сўнггиси бўлиб, шундан сўнг ишчи гуруҳ фаолияти 1 сентябргача тўхтатилади.

Венгрия ўз позициясини қандай изоҳламоқда?

Гарчи Украинанинг ЕИга аъзо бўлиш жараёни расман 2024 йил июнь ойида Люксембургда бошланган бўлса-да, айнан амалий музокаралар Венгриянинг қаршилиги сабабли 2026 йилнинг июнига қадар тўхтаб қолган эди. Июнь ойи охирида ҳам Венгрия аъзоликни қўллаб-қувватловчи қўшма мурожаатни Европа Кенгаши ва Европа комиссиясига юборишга тўсқинлик қилган ягона давлат бўлганди.

Венгрия бош вазири Петер Мадяр мамлакатнинг ушбу қатъий позициясига қуйидагича тушунтириш берди:

«Украина учун барча олтита музокара кластерини бир вақтнинг ўзида очиш тўғри қарор эмас. Бундай қадам Сербия, Албания, Черногория ва Шимолий Македония каби Европа Иттифоқига аъзо бўлиш йўлида узоқ йиллардан бери ҳаракат қилиб келаётган Ғарбий Болқон давлатларига нисбатан нотўғри сиёсий сигнал юбориши мумкин.»

Эндиликда Киевнинг ЕИ сари кейинги амалий қадамлари кузда давом этадими ёки ёзги танаффусдан олдинги сўнгги йиғилишда бирор ечим топиладими — буни вақт кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украинада даҳшатли кеча: Россия оммавий ракета ва бомба зарбаларини бердиУкраинада даҳшатли кеча: Россия оммавий ракета ва бомба зарбаларини бердиБугун, 09:48Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашдиОёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашдиБугун, 05:23Фаластинда уйлар бузилиши яна оғриқли манзараларга сабаб бўлдиФаластинда уйлар бузилиши яна оғриқли манзараларга сабаб бўлдиБугун, 05:18Исроил маҳбуслар қочмаслиги учун қамоқхонани тимсоҳлар билан ўрамоқчиИсроил маҳбуслар қочмаслиги учун қамоқхонани тимсоҳлар билан ўрамоқчиБугун, 03:18Тарихда илк бор роботлар MMA жангида ўзаро беллашдиТарихда илк бор роботлар MMA жангида ўзаро беллашдиКеча, 21:40Пеленинг финал футболкаси аукционда деярли 5 млн долларга сотилди!Пеленинг финал футболкаси аукционда деярли 5 млн долларга сотилди!Кеча, 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?