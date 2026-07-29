USA verbieten Import von humanoiden Robotern aus China

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USA verbieten Import von humanoiden Robotern aus China

Die US-amerikanische Bundeskommunikationskommission (FCC) hat strenge Maßnahmen erlassen, die die Einfuhr neuer in China hergestellter humanoider und vierbeiniger Roboter in das Land verbieten. Laut ixbt.com umfassen diese Einschränkungen auch netzgekoppelte Wechselrichter, die den Anschluss von erneuerbaren Energiequellen und Batterien an Stromnetze und Rechenzentrumsausrüstung ermöglichen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Beschränkungen verdeutlichen, dass die Regierung von Donald Trump darauf abzielt, die KI-Lieferkette der Vereinigten Staaten vor Cyberangriffen, Datendiebstahl und anderen Risiken aus China zu schützen. Die Politik soll Unternehmen auch dazu ermutigen, Produktionsprozesse in die USA zu verlegen.

Nationale Sicherheit und Cybersicherheitsbedrohungen

In der Erklärung der FCC wird betont, dass diese Geräte höchstwahrscheinlich Schwachstellen mit sich bringen, die der amerikanischen Wirtschaft und der nationalen Sicherheit schaden könnten. Insbesondere stellen sie eine ernsthafte Cybersicherheitsbedrohung für die kritische Infrastruktur der USA dar.

Kommissionsvorsitzender Brendan Carr betonte in seiner Pressemitteilung, dass die FCC weiterhin ihren Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit von Amerikas kritischen Lieferketten leisten wird. Diese Maßnahmen werden als ein weiterer Schritt zur Stärkung der technologischen Souveränität des Landes gewertet.

Beziehungen zwischen den Parteien und Chinas Gegenmaßnahmen

Die chinesische Botschaft in Washington reagierte scharf auf diese Entscheidung und erklärte, Peking fordere die Vereinigten Staaten auf, auf die objektiven und rationalen Stimmen der Wirtschaftskreise beider Länder zu hören. Die Botschaft forderte ein Ende der Verleumdung chinesischer Unternehmen und der Androhung von Sanktionen.

Die chinesische Regierung erklärte zudem, sie werde alle notwendigen Maßnahmen gegen Handlungen ergreifen, die ihren Interessen ernsthaften Schaden zufügen. US-Finanzminister Scott Bessent warnte seinerseits, dass chinesische Unternehmen im Bereich KI wegen des Diebstahls amerikanischen geistigen Eigentums mit US-Sanktionen rechnen müssen.

USAChinaRoboterKICybersicherheit
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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