Real Madrid macht Fehler beim Transfer von Vinicius Junior

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Real Madrid macht Fehler beim Transfer von Vinicius Junior

Real Madrid läuft Gefahr, die Kontrolle über die Situation um seinen Schlüsselspieler Vinicius Junior zu verlieren. Der aktuelle Vertrag des brasilianischen Stürmers läuft aus, und die langwierigen Verhandlungen über einen neuen Deal haben in der spanischen Presse für rege Diskussionen gesorgt. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheit gibt es Berichte, dass der englische Klub Arsenal plant, die Situation auszunutzen, wie Goal.com berichtet.

Berichten von Goal.com zufolge wirkt sich die Untätigkeit der Vereinsführung in der Vertragsfrage negativ auf das Mannschaftsklima aus. Die Fragen bezüglich der Zukunft des 26-jährigen Flügelspielers, der ein globaler Star und ein wichtiger Teil des Projekts ist, häufen sich. Die Vereinsführung wird dafür kritisiert, dass sie die Lage nicht richtig eingeschätzt und rechtzeitig entschlossene Maßnahmen ergriffen hat.

Scharfe Kritik von Santiago Canizares

Der ehemalige Torhüter von Real Madrid und Valencia, Santiago Canizares, verurteilte das Handeln der Klubführung bei Cadena COPE scharf und bezeichnete es als unverzeihlichen Managementfehler. Seiner Meinung nach kommen die Madrilenen bei allem zu spät, und sollte keine Einigung mit dem Spieler erzielt werden, müsse ein Verkauf aus finanziellen Gründen ein obligatorischer Schritt sein.

Canizares sagte in seiner Erklärung: Real Madrid kommt bei allem zu spät. Wenn es wahr ist, dass kein Vertrag mit ihm unterzeichnet wurde, ist der Klub gezwungen, ihn zu verkaufen. Man kann es sich nicht leisten, Hunderte Millionen Euro zu verlieren, indem man den Vertrag eines Spielers auslaufen lässt. Ich glaube, dass es am Ende genau so kommen wird. Das ist ein unverzeihlicher Managementfehler.

Arsenals Interesse und Situation auf dem Transfermarkt

Während die Madrilenen in der Vertragsfrage zögern, beobachtet Arsenal, einer der Giganten der Premier League, die Lage genau. Es heißt, dass der von Mikel Arteta trainierte Londoner Klub bereit ist, viel Geld auszugeben, um den Brasilianer zu verpflichten. Wenn Vinicius das Gefühl hat, im Verein nicht ausreichend geschätzt zu werden, könnten ihn der Reiz der englischen Meisterschaft und ein hohes Gehalt anziehen.

Dennoch zeigt sich die Führung von Real Madrid zuversichtlich, den Spieler von einem langfristigen neuen Vertrag überzeugen zu können. Die Komplexität der Situation zwingt den Klub jedoch dazu, nach neuen Kandidaten Ausschau zu halten. Insbesondere die Beobachtung des jungen Talents Yann Diomande wird als möglicher Schritt gesehen, um Vinicius in Zukunft zu ersetzen. Ungeachtet dessen ist das Trainerteam bereit, alles zu tun, um den Spieler im Kader zu halten.

Real MadridVinicius JuniorArsenalTransferLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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