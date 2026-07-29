Bayern München möchte den Vertrag mit Harry Kane bis 2029 verlängern

Der FC Bayern München bereitet offizielle Gespräche vor, um den laufenden Vertrag mit seinem Star-Stürmer Harry Kane zu verlängern. Wie Goal.com berichtet, plant der deutsche Rekordmeister, dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft einen neuen langfristigen Vertrag bis 2029 anzubieten. Trotz seines baldigen 33. Geburtstags bleibt der erfahrene Angreifer eine der absoluten Schlüsselfiguren im sportlichen Projekt des Vereins und ist bereit, seine Zukunft an die Münchner zu binden, berichtet Goal.com berichtet .

Dem Bericht der Sport Bild zufolge sollen die Verhandlungen zwischen den Parteien offiziell beginnen, nachdem der Spieler seinen Urlaub nach der Weltmeisterschaft beendet und sich Anfang August dem Team von Vincent Kompany angeschlossen hat. Für den Stürmer, der derzeit ein Jahresgehalt von rund 25 Millionen Euro bezieht, ist trotz seines Alters keine Gehaltskürzung geplant, und er wird voraussichtlich weiterhin zu den Topverdienern des Vereins gehören. Sportdirektor Max Eberl und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen werden diese Gespräche für den Münchner Klub leiten.

Internationales Interesse und die Wahl des Spielers

Trotz anhaltenden ernsthaften Interesses auf dem internationalen Transfermarkt zieht es Kane vor, seine Karriere in Deutschland fortzusetzen. Insbesondere der FC Barcelona und der saudische Klub Al-Hilal hatten Interesse an den Diensten des erfahrenen Stürmers gezeigt. Der Spieler selbst möchte jedoch keine anderen Angebote annehmen und konzentriert sich voll und ganz auf sein Vermächtnis in München. Er hatte es vorgezogen, die Verhandlungen aufgrund der hohen Belastung durch die Saison und Länderspiele zu verschieben.

Die Interessen des Spielers werden bei den Verhandlungen von seinem Vater Pat und seinem Bruder Charlie vertreten. Die Bayern-Führung möchte die Zukunft ihres Haupttorjägers so schnell wie möglich absichern, da sein weltweites Ansehen nach wie vor hoch ist. Kane selbst hat die Absicht, auch in Zukunft auf höchstem Niveau zu spielen und seine körperliche Verfassung zu halten.

Rollenwechsel und Zukunftspläne

Einer der spannendsten Aspekte der kommenden Vertragsgespräche betrifft die mögliche Veränderung von Harry Kanes Aufgaben auf dem Platz. Der 33-jährige Stürmer, der sich der Endphase seiner Karriere nähert, hat signalisiert, dass er offen dafür ist, seinen Spielstil anzupassen und vermehrt playmaker-ähnliche sowie kreative Aufgaben zu übernehmen. Diese Entwicklung wird ihm helfen, seine Karriere auf höchstem Niveau zu verlängern und seinen Plan, an der Weltmeisterschaft 2030 teilzunehmen, zu verwirklichen.

Da Cheftrainer Vincent Kompany gerne verschiedene Spielsysteme anwendet, wird Kanes Tendenz, sich ins Mittelfeld zurückzuziehen und seine außergewöhnliche Passqualität unter Beweis zu stellen, dem Angriff der Mannschaft eine neue Note verleihen. Zudem wird berichtet, dass die Bayern unabhängig von Kanes Verbleib die Verpflichtung eines weiteren Hochkaräters im Sturm für kommende Transferfenster nicht ausschließen.