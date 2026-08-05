Mädchen überlebt Sturz aus dem 18. Stock wie durch ein Wunder

In China hat ein 20-jähriges Mädchen einen Sturz vom Balkon eines 18-stöckigen Wohnhauses überlebt. Darüber berichtete die South China Morning Post .

Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge am 12. Juli gegen 4:00 Uhr morgens. Das Mädchen sprang nach einem Streit mit ihrem Freund vom Balkon. Während des Sturzes bremsten Äste ihren Fall, und sie überlebte, weil sie auf Büschen landete.

Nach dem Vorfall brachte ihr Freund sie sofort ins Krankenhaus und zahlte zunächst 20.000 Yuan (etwa 3.000 US-Dollar) für ihre Behandlung.

Eine ärztliche Untersuchung ergab Verletzungen am Kopf, an der Lunge, der Leber und der Milz sowie Brüche des Beckens, des Beckenbereichs und beider Beine. Sie musste sich zwei Operationen unterziehen.

Dem Bericht zufolge hatte das Mädchen bereits zwei Tage vor dem Vorfall beschlossen, die Beziehung zu ihrem Freund zu beenden, und sogar ein Zugticket für die Rückkehr in die Provinz Yunnan gekauft. Nach einem weiteren Streit am 11. Juli nahm ihr Freund jedoch ihren Personalausweis und ihr Mobiltelefon an sich und schloss die Wohnungstür ab.

Der Vorfall wurde öffentlich bekannt, nachdem die Familie des Mädchens über die Medien um Hilfe bei der Begleichung der Behandlungskosten gebeten hatte. Bei der Mutter des Mädchens wurde 2022 Krebs diagnostiziert, und die Familie hatte bereits mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Die medizinischen Kosten haben inzwischen 100.000 Yuan überschritten. Die Familie ist beim Krankenhaus verschuldet, konnte jedoch über eine Online-Spendenplattform 90.000 Yuan sammeln.