Lehrer benotete seine Schüler noch einen Tag vor seinem Tod

Manuyel Alexandro Navarro, der in Texas als Mathematiklehrer arbeitete, korrigierte die Aufgaben seiner Schüler, obwohl er in kritischem Zustand im Krankenhaus lag.

Vor seiner Einlieferung auf die Intensivstation schaffte er es, die Arbeiten seiner Schüler abschließend zu bewerten. Laut seinen Angehörigen war es Navarro sehr wichtig, dass seine Schüler lernten und ihre Noten rechtzeitig erfuhren.

Seine Familie erinnert sich an ihn als einen seinem Beruf zutiefst verbundenen Menschen, der bis zuletzt Verantwortung übernahm. Trotz seines schweren Zustands stellte er seine Pflichten als Lehrer an erste Stelle.

Nachdem Manuyel Alexandro Navarro die Aufgaben vollständig bewertet hatte, starb er am nächsten Tag im Alter von 66 Jahren. Viele sehen darin ein Beispiel für echte Lehrerschaft, Mitgefühl und berufliche Hingabe.