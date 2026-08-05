Chelsea-Spieler Cole Palmer und Levi Colwill verpassen Spiel in New York

Die Chelsea-Stars Cole Palmer und Levi Colwill konnten im Freundschaftsspiel gegen Juventus im Kai-Tak-Stadion in Hongkong nicht auflaufen. Goal.com berichtet, dass die beiden Stammspieler während des Trainingslagers zur Saisonvorbereitung leichte Verletzungen erlitten. Deshalb beschlossen der Trainerstab und das medizinische Team vorsichtshalber, sie nicht in den Kader zu berufen. Dies wurde von Goal.com berichtet .

Das Fehlen der Spieler, die unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso aktiv an der Saisonvorbereitung teilgenommen hatten, sorgte bei den Chelsea-Fans für Enttäuschung. Besonders der Ausfall von Cole Palmer, der seit seinem Wechsel zum Klub herausragende Leistungen zeigt, schränkte die Möglichkeiten der Mannschaft in der Offensive ein.

Cole Palmer sagte vor dem Spiel im Gespräch mit Journalisten, dass er wegen eines kleinen Problems enttäuscht sei, nicht spielen zu können, sich aber über die fantastische Unterstützung in Hongkong freue. Der 24-Jährige wurde beim 6:4-Sieg gegen Western Sydney Wanderers im Rahmen des Sydney Super Cup in Australien eingewechselt und bereitete ein Tor vor. Außerdem stand er gegen Tottenham in der Startelf.

Xabi Alonsos taktische Änderungen und neue Möglichkeiten

Der Ausfall von zwei Stammspielern zwang Cheftrainer Xabi Alonso zu Änderungen in der Aufstellung. In der Innenverteidigung bildeten Wesley Fofana und Tosin Adarabioyo das Duo, das den fehlenden Levi Colwill ersetzte. In der Offensive sollte Joao Pedro den kreativen Ausfall von Cole Palmer auffangen. Zudem erhielt Danny Welbeck, der im Sommertransferfenster zum Team gestoßen war, die Möglichkeit zu seinem Chelsea-Debüt.

Auch Marko Palestra und Jorrel Hato behielten ihre Plätze auf den Außenverteidigerpositionen. Im Mittelfeld feierte der 16-jährige Akademiespieler Mahdi Nikoll-Jazuli neben Moisés Caicedo seinen ersten Startelfeinsatz und zog die Aufmerksamkeit der Experten auf sich.

Mykhailo Mudryks Rückkehr

Während Cole Palmer und Levi Colwill das Spiel von der Ersatzbank oder von der Seitenlinie aus verfolgten, war Mykhailo Mudryks Rückkehr auf die Ersatzbank ein großer Lichtblick für die Mannschaft. Der ukrainische Flügelspieler kehrte nach der Aufhebung seiner vierjährigen Sperre durch den Internationalen Sportgerichtshof in den Kader zurück.

Cheftrainer Xabi Alonso äußerte sich im Gespräch mit Journalisten zu Mykhailo Mudryks Zustand: „Er kam gestern direkt vom Flughafen ins Hotel. Deshalb ging es gestern vor allem darum, seine körperliche Verfassung zu beurteilen und ihm die Eingewöhnung in die Mannschaft zu erleichtern. Er ist möglicherweise noch nicht bereit für 90 Minuten, steht aber im Kader und kann zum Einsatz kommen. Wir freuen uns, dass Mykhailo bei uns ist“, erklärte der Trainer.