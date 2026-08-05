Schokolade und Lebensfreude: Die 106-jährige Edith Hill verrät ihr Geheimnis für ein langes Leben

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Schokolade und Lebensfreude: Die 106-jährige Edith Hill verrät ihr Geheimnis für ein langes Leben

Als die 106-jährige Britin Edith Hill nach dem Geheimnis für ein langes Leben gefragt wird, gibt sie eine ganz einfache Antwort. Sie sagt, dass ein selbstständiges Leben, Schokolade und Zeit zum Feiern ihr geholfen haben, das Leben zu genießen.

Edith wurde 1919 geboren und erlebte den Zweiten Weltkrieg sowie viele bedeutende historische Ereignisse der folgenden Jahrzehnte. Dennoch glaubt sie, dass eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein langes Leben darin besteht, die kleinen Freuden des Alltags zu schätzen.

Ediths Ratschläge verbreiteten sich in den sozialen Medien und zogen große Aufmerksamkeit auf sich. Ihrer Meinung nach braucht ein glückliches Leben nicht immer komplizierte Routinen. Manchmal reichen gute Laune, Unabhängigkeit und die Lieblingssüßigkeit völlig aus.

Edith Hill
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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