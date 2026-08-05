Cannavaro: „Ich muss der einzige dumme Trainer sein, der Masharipov zur Weltmeisterschaft mitgenommen hat“

Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft Fabio Cannavaro legte die medizinischen Hintergründe offen, warum Jaloliddin Masharipov nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen konnte. Der italienische Trainer sagte, er habe bis zuletzt versucht, den Spieler zum Turnier mitzunehmen. Das Problem habe jedoch nicht mit der vermuteten Knieverletzung, sondern mit dem Rücken zu tun gehabt.

Cannavaro bezeichnete die Entscheidung als wichtige Lehre für sich selbst. Er habe Masharipovs frühere Verdienste, seinen Einfluss innerhalb der Mannschaft und seine Führungsqualitäten berücksichtigt. Die Gesundheit des Spielers habe ihm jedoch einen Einsatz bei einem großen Turnier nicht erlaubt.

„Ich muss der einzige dumme Trainer sein, der beschlossen hat, ihn mitzunehmen“

Auf einer Pressekonferenz erklärte Cannavaro seine Entscheidung in Bezug auf Masharipov mit einer scharfen und selbstkritischen Formulierung.

„Gemessen an Masharipovs Zustand vor der Weltmeisterschaft muss ich der einzige dumme Trainer sein, der beschlossen hat, ihn zur Weltmeisterschaft mitzunehmen.“

Mit diesen Worten wollte der Trainer den Spieler nicht herabsetzen. Er meinte vielmehr, dass er ein großes Risiko eingegangen sei, indem er ihn trotz fehlender ausreichender Spielpraxis in den Kader aufgenommen habe.

Cannavaro schätzte neben Masharipovs Können auf dem Platz auch dessen Einfluss in der Kabine und seine psychologische Wirkung auf die Mannschaft. Einen Monat vor der Weltmeisterschaft räumte er ein, dass der Mittelfeldspieler noch nicht vollständig fit sei. Wegen seiner Aktivität und seiner Rolle im Team wolle er dennoch versuchen, ihn zum Turnier mitzunehmen.

„Wir haben ihn in den Kader aufgenommen, nachdem wir berücksichtigt hatten, was für ein Spieler er ist, welchen Einfluss er auf die Mannschaft haben kann und welche Verdienste er zuvor hatte. Wir haben versucht, ihm so gut wie möglich zu helfen“, sagte Cannavaro.

Untersuchungen in Dubai und Rom waren nicht ausreichend

Nach Angaben des Cheftrainers wurden bei den Versuchen, Masharipov auf den Platz zurückzubringen, nicht nur die medizinischen Mitarbeiter der Nationalmannschaft, sondern auch Spezialisten im Ausland hinzugezogen.

Cannavaro erklärte, er habe den Spieler in Dubai und Rom getroffen und sich mit qualifizierten Ärzten über eine mögliche Operation und die anschließende Behandlung beraten.

„Ich habe ihn in Dubai und Rom gesehen. Wir haben im Zusammenhang mit der Operation auch alle qualifizierten Spezialisten hinzugezogen.“

Dieser Prozess zeigt, dass ernsthafte Anstrengungen unternommen wurden, um Masharipov nicht einfach nur im erweiterten Kader zu behalten, sondern ihn für die Weltmeisterschaft fit zu machen.

Die medizinischen Untersuchungen ergaben jedoch, dass die größte Gefahr nicht im Knie lag, auf das sich die Aufmerksamkeit zunächst gerichtet hatte.

Das Hauptproblem war eine Rückenverletzung

Laut Cannavaro wurde Masharipovs Knie zunächst als Hauptproblem angesehen. Weitere Untersuchungen zeigten jedoch, dass die Ursache, die seinen Einsatz bei der Weltmeisterschaft verhinderte, mit seinem Rücken zusammenhing.

„Sein Hauptproblem war nicht das Knie, von dem wir ausgegangen waren und auf das wir uns konzentriert hatten, sondern sein Rücken. Genau dieses Problem verhinderte seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft.“

Vor der Weltmeisterschaft hatte Cannavaro ebenfalls gesagt, dass Masharipovs Streichung aus dem Kader nicht mit seinem früheren Knieproblem, sondern mit einer anderen Verletzung zusammenhing. Damals wurde zudem festgestellt, dass der Spieler in den vergangenen acht Monaten nur 20 Minuten Spielpraxis gesammelt hatte.

Ein Rückenproblem kann die Beschleunigung, Richtungswechsel, Schussabgabe und Bewegung bei hoher Intensität beeinflussen. Da die genaue Diagnose und die medizinischen Einzelheiten der Verletzung jedoch nicht offiziell veröffentlicht wurden, wäre es falsch, sie einer bestimmten Erkrankung zuzuordnen.

Nach dem Spiel in Taschkent wurden die Zweifel größer

Cannavaro sagte, dass auch nach Masharipovs Spiel in Taschkent Unterschiede bei der Bewegung seiner Knie festzustellen gewesen seien. Deshalb wurde der Spieler für eine zusätzliche medizinische Untersuchung nach Dubai geschickt.

„Auch nach seinem Spiel in Taschkent bemerkten wir einen Unterschied an seinem Knie. Deshalb schickten wir ihn erneut zu einer medizinischen Untersuchung nach Dubai.“

Obwohl das Trainerteam den Wunsch des Spielers, an einem großen Turnier teilzunehmen, berücksichtigte, konnte es das Gesundheitsrisiko nicht vollständig außer Acht lassen.

Masharipov begann mit der Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, konnte jedoch nicht vollständig am Training teilnehmen. Anschließend wurden die Ergebnisse der medizinischen Untersuchungen dem medizinischen Komitee der FIFA vorgelegt. Dabei wurde bekannt, dass er bei der Weltmeisterschaft nicht spielen konnte. An seiner Stelle wurde Ruslanbek Jiyanov in den endgültigen Kader aufgenommen.

Warum wartete Cannavaro bis zuletzt?

Masharipovs Verbleib im Kader war nicht nur auf seine technischen Fähigkeiten zurückzuführen. Viele Jahre lang gehörte er zu den Spielern, die die Angriffe der Nationalmannschaft organisierten, sich mit dem Ball aus dem Pressing lösen und entscheidende Pässe spielen konnten.

Darüber hinaus war die Anwesenheit erfahrener Spieler in der Mannschaft bei einer historischen Weltmeisterschaft auch psychologisch wichtig. Cannavaro berücksichtigte diese Faktoren und entschied, Masharipov bis zur letzten Möglichkeit im Kader zu behalten.

Das heutige Eingeständnis des Trainers deutet jedoch auch auf eine Änderung dieses Ansatzes hin. In anderen Aussagen erklärte er, dass Spieler künftig nicht wegen ihrer früheren Verdienste, sondern nach ihrer aktuellen Fitness und Form nominiert würden.

Die Situation um Masharipov scheint eines der schwierigsten Beispiele gewesen zu sein, die Cannavaro zu dieser Entscheidung geführt haben.

Bei Masharipovs Rückkehr wird es keine Eile geben

Cannavaros Aussagen lassen erkennen, dass der Stab der Nationalmannschaft nahezu alle medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um Masharipov zur Weltmeisterschaft mitzunehmen. Die endgültige Entscheidung über die Gesundheit des Spielers wurde jedoch über das sportliche Ergebnis gestellt.

Seine Rückkehr auf den Platz wird nun nicht von einem bestimmten Datum oder dem nächsten Trainingslager abhängen, sondern von seiner vollständigen Genesung. Sollte Masharipov zu seinem früheren Niveau zurückkehren, könnte er nach Cannavaros neuen Auswahlkriterien erneut eine Chance in der Nationalmannschaft erhalten.

Die wichtigste Schlussfolgerung aus dieser Geschichte ist nicht die scharfe Formulierung, mit der sich der Trainer selbst als „dumm“ bezeichnete. Entscheidend ist, dass Cannavaro offen zugab, bis zuletzt dafür gekämpft zu haben, dass Masharipov bei der Weltmeisterschaft spielt. Doch die medizinische Realität erwies sich als stärker als alle Pläne. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Sportfans!