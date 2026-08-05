Warum dauert die Schwangerschaft von Elefanten fast zwei Jahre

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Warum dauert die Schwangerschaft von Elefanten fast zwei Jahre

Elefanten gehören zu den Landtieren mit der längsten Tragzeit. Nach Angaben des Smithsonian National Zoo dauert die Schwangerschaft bei Asiatischen Elefanten normalerweise 18–22 Monate.

Der Hauptgrund ist, dass Elefantenkälber bereits vor der Geburt weit entwickelt sind. Ein Kalb wird mit einem großen Gehirn und einem komplexen Nervensystem geboren und braucht deshalb lange, um sich im Mutterleib zu entwickeln. Nach der Geburt muss es innerhalb kurzer Zeit aufstehen und seiner Mutter folgen können.

Elefantenkälber sind bei der Geburt außerdem bereits recht groß. Neugeborene Asiatische Elefanten wiegen normalerweise 80–158 Kilogramm. Ein im Februar 2026 im Smithsonian National Zoo geborenes Elefantenkalb kam mit einem Gewicht von 140 Kilogramm zur Welt.

Warum dauert die Schwangerschaft von Elefanten fast zwei Jahre

Eine weitere interessante Tatsache ist, dass Elefantenkühe nicht jedes Jahr ein Kalb bekommen. Der Abstand zwischen den Geburten beträgt normalerweise 4–5 Jahre und hängt von der Verfügbarkeit von Nahrung, den Lebensraumbedingungen und der Versorgung des Kalbes durch die Mutter ab.

Die lange Tragzeit und die großen Abstände zwischen den Geburten verlangsamen die Fortpflanzung der Elefanten. Deshalb dauert es länger, Elefantenpopulationen wieder aufzubauen als die vieler anderer Tiere.

Ein Elefantenkalb trinkt in einem üppig grünen Wald Milch von seiner Mutter.
Smithsonian National Zoo
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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