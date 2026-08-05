SpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink Mobile

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SpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink Mobile

Laut Ixbt.com plant SpaceX, Ende 2027 seinen eigenen Mobilfunkanbieter Starlink Mobile zu starten. Der neue Dienst soll direkt mit den großen US-Telekommunikationskonzernen Verizon, AT&T und T-Mobile konkurrieren und den Kommunikationsmarkt mithilfe von Satellitentechnologien grundlegend verändern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Details des Großprojekts wurden bei einem vertraulichen Treffen mit Investoren bekannt, an dem SpaceX-Chef Elon Musk und Präsidentin Gwynne Shotwell teilnahmen. Die drei großen amerikanischen Anbieter erzielen derzeit zusammen einen jährlichen Umsatz von fast 600 Milliarden US-Dollar. SpaceX will einen bedeutenden Anteil dieses riesigen Marktes erobern.

Satelliten der nächsten Generation und hohe Geschwindigkeiten

Starlink arbeitet derzeit mit terrestrischen Mobilfunkanbietern zusammen, um in Gebieten außerhalb der Mobilfunkabdeckung den Nachrichtenaustausch und die Übertragung grundlegender Daten zu ermöglichen. In der nächsten Phase sollen jedoch Starlink V2 Direct-to-Cell-(DTC)-Satelliten gestartet werden, die sich ohne zusätzliche Ausrüstung direkt mit herkömmlichen Smartphones verbinden können.

Nach Angaben des Unternehmens werden die neuen Raumfahrzeuge eine etwa 20-mal höhere Kapazität als die DTC-Systeme der aktuellen Generation bieten. Dadurch sollen gewöhnliche Smartphones mit Standard-5G/LTE-Unterstützung Daten über Satelliten mit 150 Mbit/s übertragen können. Für den Transport dieser Geräte in die Umlaufbahn will SpaceX seine Starship-Rakete einsetzen.

Infrastruktur und Zukunftspläne

Beim Aufbau seines Mobilfunknetzes plant SpaceX nicht, eine massive terrestrische Infrastruktur mit großen Kommunikationstürmen zu errichten. Stattdessen sollen kompakte Basisstationen in der Nähe bestehender Starlink-Satelliteninternet-Terminals installiert werden. Elon Musk zufolge ermöglicht dieser Ansatz den Aufbau eines weitreichenden Netzes zu deutlich geringeren Kosten.

Gleichzeitig arbeitet SpaceX intensiv an der Entwicklung eigener Modems. Künftig will das Unternehmen dieses Satellitenmodem führenden Mobilchip-Herstellern wie Qualcomm, Samsung und MediaTek anbieten. Dadurch könnten die Datenübertragungsgeschwindigkeiten über Satelliten künftig weiter steigen.

Bis Starlink Mobile jedoch vollständig in Betrieb gehen kann, muss SpaceX noch mehrere schwierige Aufgaben bewältigen. Insbesondere muss das Unternehmen Fragen zur Zuweisung von Funkfrequenzen klären und alle erforderlichen Genehmigungen der zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörden einholen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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