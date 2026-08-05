Cristiano Ronaldos Foto mit seinen Luxusautos zieht alle Blicke auf sich

Cristiano Ronaldo veröffentlichte in den sozialen Medien neue Fotos, auf denen er vor seinen luxuriösen Supersportwagen posiert. Auf den Aufnahmen trägt der Fußballer ein weißes Hemd und Jeans. Ein roter Ferrari Monza SP2 und ein dunkel lackierter Bugatti Veyron ziehen dabei besonders viel Aufmerksamkeit auf sich.

Berichten zufolge befinden sich in Ronaldos privater Garage rund 40 Autos. Das teuerste Fahrzeug seiner Sammlung soll der Bugatti Centodieci sein. Weltweit wurden nur zehn Exemplare dieses Modells hergestellt, dessen Preis auf etwa 9 Millionen US-Dollar geschätzt wird.

Zur Sammlung gehören außerdem ein Bugatti Chiron, Ferrari Daytona SP3, LaFerrari, McLaren Senna, Lamborghini Aventador und Rolls-Royce Cullinan.

Verschiedenen Schätzungen zufolge liegt der Gesamtwert der Autos des Fußballers zwischen 25 und 40 Millionen US-Dollar. Ronaldo hat die vollständige Liste seiner Fahrzeuge nicht veröffentlicht.