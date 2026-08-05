Unerwartetes Auftauchen eines gefährlichen Tigerhais in neuem Gebiet verblüfft Forscher

Der Fang eines Tigerhais, der vor der Küste von Massachusetts normalerweise nicht vorkommt, hat die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern erregt. Experten betonen, dass dieser Fund ein weiteres Zeichen für die Veränderungen im marinen Ökosystem infolge der Erwärmung der Meere und des Klimawandels sein könnte.

Der Vorfall ereignete sich vor der Küste der Halbinsel Cape Cod. Die in Massachusetts lebenden Brüder Nate und Nelson Ruett waren überrascht, als sie während eines nächtlichen Angelausflugs erkannten, dass es sich bei dem an ihrer Angel hängenden Tier um einen Tigerhai handelte. Nate Ruett zufolge erkannte er die Art sofort an den charakteristischen Querstreifen auf dem Körper des Hais. Später setzten sie den etwa 1,5 Meter langen jungen Hai wieder ins Meer zurück.

Experten zufolge leben Tigerhaie normalerweise in der Karibik und anderen tropischen Regionen. Sie können eine Länge von mehr als 4,5 Metern und ein Gewicht von bis zu 635 Kilogramm erreichen. Diese Art gilt als eine der räuberischsten Haiarten im Meer, und ausgewachsene Tiere können für Menschen gefährlich sein. Unprovozierte Angriffe kommen jedoch nur äußerst selten vor.

Laut John Chisholm, einem Wissenschaftler des New England Aquariums in Boston, werden junge Tigerhaie in den vergangenen Jahren zunehmend in nördlichen Gewässern gesichtet. Der Wissenschaftler führt dies auf die Erwärmung des Atlantiks zurück und erklärte, dass die Region künftig zu einem Fortpflanzungsgebiet für die Tiere werden könnte.

Experten stellen fest, dass der Klimawandel nicht nur Tigerhaie, sondern auch andere Meerestiere wie Weiße Haie und Schwarzbarsche in immer weiter nördlich gelegene Gebiete treibt. Wissenschaftler betonen, dass dieser Prozess zu den wichtigen Veränderungen im marinen Ökosystem gehört.