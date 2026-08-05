Wissenschaftler schlagen Halbierung der Erdbevölkerung vor

Derzeit leben mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Um den Druck auf die Umwelt zu verringern und natürliche Ressourcen nachhaltiger zu nutzen, haben Wissenschaftler vorgeschlagen, die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2200 schrittweise auf 4 Milliarden zu reduzieren. Darüber berichtete Sustainable Development unter Berufung auf eine in der Zeitschrift veröffentlichte Studie Naked Science berichtete.

Die Autoren der Studie erklären, dass ein natürlicher Bevölkerungsrückgang die Belastung von Landressourcen, Nahrungsmitteln, Wasser und Energie verringern würde. Gleichzeitig könnte dies dazu beitragen, die Umweltverschmutzung zu reduzieren, Faktoren des Klimawandels einzudämmen und die Armut in Regionen mit hohen Geburtenraten zu verringern. Nach Ansicht der Wissenschaftler könnte dies auch Konflikte um Ressourcen und erzwungene Migration reduzieren. In dicht besiedelten Gebieten könnte sich zudem die Lebensqualität verbessern.

Die Autoren betonten ausdrücklich, dass zur Verringerung der Bevölkerungszahl keine verpflichtenden oder gewaltsamen Maßnahmen erforderlich seien. Stattdessen bezeichneten sie den Ausbau von Bildungs-, Gesundheits- und sozialen Entwicklungsmöglichkeiten in armen Regionen mit hohen Geburtenraten als die wirksamste Lösung. Besonders der Zugang zu hochwertiger Bildung für Mädchen wurde als einer der wichtigsten Faktoren hervorgehoben.

Nach Ansicht der Forscher stabilisieren sich die Geburtenraten in Gesellschaften auf natürliche Weise, in denen Frauen selbstständig über Bildung, Arbeit und Kinderwunsch entscheiden können. Als Beispiele nannten sie die Erfahrungen Irans, Südkoreas und Costa Ricas. In diesen Ländern hat sich die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau innerhalb von 10 bis 20 Jahren nahezu halbiert.

Der Studie zufolge ist die globale Gesamtfruchtbarkeitsrate in den vergangenen 25 Jahren von 2,75 auf 2,25 Kinder pro Frau gesunken. Wissenschaftler betonen, dass der weltweite Durchschnitt auf 1,75 Kinder pro Frau sinken könnte, wenn dieser Trend weitere 25 Jahre anhält.

Gleichzeitig gibt es Fachleute, die diese Idee nicht unterstützen. Ihrer Ansicht nach besteht das Hauptproblem der Menschheit nicht in der Bevölkerungszahl, sondern in der ungleichen Verteilung und ineffizienten Nutzung von Ressourcen. Die Autoren der Studie betonen jedoch, dass für eine nachhaltige Entwicklung neben einer Verlangsamung des Bevölkerungswachstums auch die Umweltbelastung jedes Einzelnen verringert werden müsse.

Zur Information: Am 15. Januar 2026 lag die Bevölkerung Usbekistans bei mehr als 39,047 Millionen. Davon waren 19,76 Millionen Männer und 19,3 Millionen Frauen. Außerdem leben 21,3 Millionen Menschen in Städten und 17,8 Millionen in ländlichen Gebieten.