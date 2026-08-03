Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen

Am 12. August 2026 wird sich am europäischen Himmel eines der seltenen astronomischen Ereignisse ereignen, auf das Millionen Menschen gespannt warten — eine totale Sonnenfinsternis wird stattfinden. Experten zufolge wird dies für die europäische Bevölkerung eines der bedeutendsten Himmelsereignisse der vergangenen zwanzig Jahre sein.

Den vorliegenden Informationen zufolge werden Bewohner Grönlands, Islands, Nordspaniens und des Nordostens Portugals die Finsternis vollständig beobachten können. In einigen anderen europäischen Ländern wird eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein.

Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ist Nordspanien einer der besten Orte, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Daher werden Tausende Touristen und Astronomiebegeisterte voraussichtlich in diese Region reisen.

ESA-Wissenschaftsdirektorin Professorin Carole Mundell erklärte, eine totale Sonnenfinsternis sei nicht nur wissenschaftlich, sondern auch für die Menschheit ein unvergessliches Ereignis.

„Eine totale Sonnenfinsternis ist einer jener äußerst seltenen Momente, in denen Millionen Menschen gleichzeitig zum Himmel blicken und gemeinsam Staunen und Aufregung erleben“, sagte sie.