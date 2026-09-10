Ein Fall, der Familien mit kleinen Kindern in Israel erschütterte: Welches Komplott wurde aufgedeckt?

Ein beispielloses Verbrechen, das die Öffentlichkeit schockierte und Familien mit kleinen Kindern in Angst versetzte, wurde in Israel aufgedeckt. Die Polizei von Jerusalem und der mächtige Sicherheitsdienst des Landes, SCHABAK, haben einen 41-jährigen Mann festgenommen, der heimlich gefährliche Chemikalien in Babynahrung spritzte, die in Supermärkten verkauft wurde. Laut einem Bericht der einflussreichen The Jerusalem Post stahl der in Be’er Scheva lebende Mann Babypürees bekannter Marken aus den Regalen, injizierte ihnen mit einer Spritze medizinische Medikamente und stellte sie wieder in die Verkaufsregale. Nachdem mehrere Säuglinge, die die vergiftete Nahrung konsumiert hatten, in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert wurden, wurde eine groß angelegte Suchaktion im ganzen Land gestartet.

Welche gefährlichen Präparate hat der Täter der Babynahrung beigemischt, wie ist der Zustand der vergifteten Säuglinge und wird sich der Mann, der als psychisch gesund eingestuft wurde, vor Gericht verantworten müssen? Am Ende des Artikels liefern wir Ihnen alle Details über die wahre Natur dieser schrecklichen Sabotage und die schweren Anklagen der Staatsanwaltschaft.

Gift in der Spritze und Supermarktregale: Yan Shemlas geheimer Plan

Eine groß angelegte Untersuchung von SCHABAK und der Jerusalemer Polizei führte zur Aufdeckung des folgenden schrecklichen Schemas:

Identität des Verdächtigen: Der 41-jährige Yan Shemla aus Be’er Scheva, der verdächtigt wird, das Verbrechen begangen zu haben, wurde am 31. August 2026 von Spezialeinheiten in seinem Haus festgenommen;

Verbrechensschema: Er stahl Gläser mit Obstpüree der Marke „Prinok“, die für Säuglinge bestimmt waren, aus der Supermarktkette „Zol ve-Begadol“ in Jerusalem;

Gefährliche chemische Mischung: Shemla injizierte diesen Gläsern Medikamente mit starker sedierender Wirkung – Clonazepam und Lorazepam – und stellte sie wieder in die Regale, als wäre nichts geschehen;

Todesgefahr für Säuglinge: Diese Medikamente gehören zur Gruppe der Benzodiazepine und sind nur für Erwachsene bestimmt; für den Körper von Kleinkindern verursachen sie schwere, lebensbedrohliche Komplikationen wie Muskellähmungen, tiefe Schläfrigkeit und Atemstillstand.

„Dies ist nicht nur Vandalismus, sondern ein äußerst grausamer und abscheulicher vorsätzlicher Mordanschlag auf das Leben wehrloser Säuglinge“, erklärten Vertreter des Ermittlungsteams.

Die Vergiftung im Juni und der Notfall in der „Hadassah“-Klinik

Die ersten Spuren des Verbrechens wurden Anfang Sommer in den medizinischen Einrichtungen der Hauptstadt bemerkt:

Erste Opfer: Der Vorfall wurde erstmals im Juni 2026 aufgedeckt, als mehrere Säuglinge mit Anzeichen einer schweren Vergiftung in das Krankenhaus „Hadassah – Ein Kerem“ in Jerusalem gebracht wurden;

Symptome: Die Säuglinge zeigten extreme Schwäche, Teilnahmslosigkeit, Apathie und eine ungewöhnlich tiefe Schläfrigkeit;

Die Wahrheit der Bluttests: Als Ärzte das Blut der Kinder untersuchten, fanden sie Spuren starker Benzodiazepine;

Glückliches Ende: Dank der rechtzeitigen Behandlung durch das medizinische Personal konnten alle vergifteten Kinder gerettet werden und wurden in zufriedenstellendem Zustand nach Hause entlassen.

Gerichtsverfahren, psychischer Zustand und lebenslange Haft

Die Staatsanwaltschaft bereitet sich darauf vor, Yan Shemla wegen schwerster Verbrechen anzuklagen:

Liste der schweren Anklagen: Dem Verdächtigen wird der Einsatz lebensgefährlicher Giftstoffe, Diebstahl sowie die fahrlässige Aufbewahrung und Verbreitung stark wirkender Medikamente vorgeworfen;

Haftdauer verlängert: Auf gerichtliche Anordnung befindet er sich in Untersuchungshaft;

Psychisch gesund: Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass bei ihm zuvor eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, aber ein forensisch-psychiatrisches Gutachten bestätigte, dass Shemla sich seiner Handlungen voll bewusst war, er also voll schuldfähig (gesund) ist.

Neue Warnung und Lektion zur Lebensmittelsicherheit

Dieser schreckliche Vorfall hat nicht nur in Israel, sondern weltweit ernsthafte Fragen zur Sicherheit von Babynahrung und Produkten in Supermärkten aufgeworfen. Die Tatsache, dass Fabrikprodukte, die Tausende von Eltern täglich blind kaufen, in den Regalen gefährdet sein könnten, hat das Vertrauen der Verbraucher in Einzelhandelsketten schwer beschädigt. Die Feststellung der Ermittlungen, dass der Verdächtige verhandlungsfähig ist, stellt sicher, dass der Täter nach dem Gesetz die härteste Strafe erhalten wird. Gleichzeitig werden große Supermärkte und Hersteller nun gezwungen sein, die Öffnungs- und Verschlussmechanismen von Babynahrungsbehältern sowie die Videoüberwachung in den Geschäften grundlegend zu verstärken.

Was glauben Sie, welche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen sollten Einkaufszentren und Hersteller ergreifen, um Babynahrung in den Regalen vor solchen böswilligen Handlungen zu schützen? Worauf sollten Eltern beim Kauf von Babypüree und Milch am meisten achten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen wichtigen Beitrag, um alle Ihre Verwandten, Eltern und Freunde, die Kinder großziehen, zu warnen!