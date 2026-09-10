Framework senkt die Preise für modulare Laptops

·12·Technologie
Framework senkt die Preise für modulare Laptops

Framework, bekannt für seine modularen und leicht zu reparierenden Geräte, konnte trotz der aktuellen Marktschwierigkeiten die Preise für seine Produkte senken. Dieser Schritt kam völlig überraschend, da die Preise für Speicherchips auf dem globalen Technologiemarkt derzeit steigen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com hatte das Unternehmen seine Kunden von Beginn des Preisanstiegs bei Speichermodulen an offen vor möglichen Preiserhöhungen gewarnt. Diesmal hat sich die Situation jedoch geändert und der Hersteller hat eine gegenteilige Nachricht auf seiner offiziellen Website veröffentlicht.

Günstigerer Speicher gefunden

Vertreter von Framework erklärten, dass der Hauptgrund für die Preissenkung die Entdeckung einer erschwinglicheren Speicherquelle sei. Insbesondere konnten die Spezialisten des Unternehmens LPCAMM2-Speichermodule zu einem niedrigeren Preis als bisher erwerben.

Dieser Ansatz steht im Widerspruch zu den aktuellen Markttrends und bietet den Verbrauchern eine finanzielle Entlastung. Das Unternehmen bleibt seiner Politik der Offenheit treu und kommuniziert jede Änderung transparent an seine Zielgruppe.

Zukünftige Preise und Einschränkungen

Experten weisen darauf hin, dass der Vorrat an günstigerem Speicher begrenzt ist. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die reduzierten Preise nicht von langer Dauer sein werden und nur für einen bestimmten Zeitraum gelten.

Dennoch ist die Möglichkeit, in Zukunft ähnliche günstige Bedingungen oder alternative preiswerte Komponenten zu finden, nicht völlig ausgeschlossen. Dies gibt Kunden Hoffnung, auch in Zukunft Technik zu angemessenen Preisen erwerben zu können.

FrameworkLaptopLPCAMM2SpeicherTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Künstliche Intelligenz entzieht sich menschlicher Kontrolle: Wissenschaftler schlagen AlarmKünstliche Intelligenz entzieht sich menschlicher Kontrolle: Wissenschaftler schlagen AlarmHeute, 16:23Apple stellt sein erstes faltbares Smartphone vor: das iPhone DuoApple stellt sein erstes faltbares Smartphone vor: das iPhone DuoHeute, 15:50Unihertz Titan 2 Elite auf dem MarktUnihertz Titan 2 Elite auf dem MarktHeute, 15:27USA planen 10.000 Raketenstarts pro Jahr bis 2035USA planen 10.000 Raketenstarts pro Jahr bis 2035Heute, 14:50Welche Möglichkeiten bietet das neue iPhone Duo Gadget von AppleWelche Möglichkeiten bietet das neue iPhone Duo Gadget von AppleHeute, 14:24Pflanzen für die Mondbasis bekannt gegebenPflanzen für die Mondbasis bekannt gegebenHeute, 13:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt