Apple A20 Pro Chip übertrifft alle Konkurrenten in der Leistung

·4·Technologie
Apple A20 Pro Chip übertrifft alle Konkurrenten in der Leistung

Der A20 Pro Prozessor, der in den von Apple vorgestellten iPhone 18 Pro Smartphones der neuen Generation zum Einsatz kommt, hat in ersten Tests beispiellose Ergebnisse erzielt. Laut ixbt.com ist diese mobile Plattform zum absoluten Spitzenreiter bei der Single-Core-Leistung geworden und hat alle auf dem Markt erhältlichen Prozessoren, einschließlich des neuen M6 Computer-Chips, überholt. Dies berichtet Ixbt.com .

In Geekbench 6 Benchmark-Tests erreichte das neue SoC 4725 Punkte im Single-Core-Modus und 12.575 Punkte im Multi-Core-Modus. Trotz der unveränderten Anzahl an Kernen entspricht dies einer Steigerung von fast 25 Prozent gegenüber dem vorherigen A19 Pro Chip. Dies zeigt, dass die Ingenieure des Unternehmens die Rechenleistung bei gleichbleibender Energieeffizienz erheblich steigern konnten.

Wettbewerb des mobilen Prozessors mit Computer-Chips

Experten betonen, dass die Single-Core-Leistung des A20 Pro Chips nicht nur mit anderen Smartphone-Prozessoren, sondern auch mit den fortschrittlichsten Lösungen für PCs problemlos konkurrieren kann. Insbesondere in diesem Bereich übertrifft die neue mobile Plattform sogar Apples eigenen neuen M6 Computer-Chip leicht.

Herkömmliche Prozessoren mit x86-Architektur liegen in dieser Hinsicht weit zurück. Dass ein kompakter Prozessor für Mobilgeräte derart hohe Ergebnisse erzielt, sorgt in der Technologiewelt für großes Aufsehen.

Multi-Core-Fähigkeiten

Auch bei Multi-Core-Aufgaben zeigte der A20 Pro eine starke Leistung. Die Ergebnisse in diesem Modus werden auf dem Niveau der Fähigkeiten von Apples M3 und M4 Computer-Chips der vorherigen Generation eingeschätzt.

Im Vergleich zu Standard-Desktop-Prozessoren erreicht der Smartphone-Chip in diesem Bereich das gleiche Niveau wie das beliebte Modell Ryzen 5 7500F. Besonders bemerkenswert ist, dass eine derart hohe Rechenleistung in einem Smartphone-Gehäuse mit einer Leistungsaufnahme von nur wenigen Watt demonstriert wird.

AppleA20 ProiPhone 18 ProProzessorTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

iPhone 18 Pro Smartphone erreicht neuen Meilenstein bei der LadegeschwindigkeitiPhone 18 Pro Smartphone erreicht neuen Meilenstein bei der LadegeschwindigkeitHeute, 17:56Framework senkt die Preise für modulare LaptopsFramework senkt die Preise für modulare LaptopsHeute, 17:27Künstliche Intelligenz entzieht sich menschlicher Kontrolle: Wissenschaftler schlagen AlarmKünstliche Intelligenz entzieht sich menschlicher Kontrolle: Wissenschaftler schlagen AlarmHeute, 16:23Apple stellt sein erstes faltbares Smartphone vor: das iPhone DuoApple stellt sein erstes faltbares Smartphone vor: das iPhone DuoHeute, 15:50Unihertz Titan 2 Elite auf dem MarktUnihertz Titan 2 Elite auf dem MarktHeute, 15:27USA planen 10.000 Raketenstarts pro Jahr bis 2035USA planen 10.000 Raketenstarts pro Jahr bis 2035Heute, 14:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt