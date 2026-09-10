Apple A20 Pro Chip übertrifft alle Konkurrenten in der Leistung

Der A20 Pro Prozessor, der in den von Apple vorgestellten iPhone 18 Pro Smartphones der neuen Generation zum Einsatz kommt, hat in ersten Tests beispiellose Ergebnisse erzielt. Laut ixbt.com ist diese mobile Plattform zum absoluten Spitzenreiter bei der Single-Core-Leistung geworden und hat alle auf dem Markt erhältlichen Prozessoren, einschließlich des neuen M6 Computer-Chips, überholt. Dies berichtet Ixbt.com .

In Geekbench 6 Benchmark-Tests erreichte das neue SoC 4725 Punkte im Single-Core-Modus und 12.575 Punkte im Multi-Core-Modus. Trotz der unveränderten Anzahl an Kernen entspricht dies einer Steigerung von fast 25 Prozent gegenüber dem vorherigen A19 Pro Chip. Dies zeigt, dass die Ingenieure des Unternehmens die Rechenleistung bei gleichbleibender Energieeffizienz erheblich steigern konnten.

Wettbewerb des mobilen Prozessors mit Computer-Chips

Experten betonen, dass die Single-Core-Leistung des A20 Pro Chips nicht nur mit anderen Smartphone-Prozessoren, sondern auch mit den fortschrittlichsten Lösungen für PCs problemlos konkurrieren kann. Insbesondere in diesem Bereich übertrifft die neue mobile Plattform sogar Apples eigenen neuen M6 Computer-Chip leicht.

Herkömmliche Prozessoren mit x86-Architektur liegen in dieser Hinsicht weit zurück. Dass ein kompakter Prozessor für Mobilgeräte derart hohe Ergebnisse erzielt, sorgt in der Technologiewelt für großes Aufsehen.

Multi-Core-Fähigkeiten

Auch bei Multi-Core-Aufgaben zeigte der A20 Pro eine starke Leistung. Die Ergebnisse in diesem Modus werden auf dem Niveau der Fähigkeiten von Apples M3 und M4 Computer-Chips der vorherigen Generation eingeschätzt.

Im Vergleich zu Standard-Desktop-Prozessoren erreicht der Smartphone-Chip in diesem Bereich das gleiche Niveau wie das beliebte Modell Ryzen 5 7500F. Besonders bemerkenswert ist, dass eine derart hohe Rechenleistung in einem Smartphone-Gehäuse mit einer Leistungsaufnahme von nur wenigen Watt demonstriert wird.