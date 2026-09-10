Unerwarteter Dämpfer in China: Usbekistan U23 unterliegt auswärts

Die usbekische Olympia-Auswahl (U23), die sich auf kommende internationale Turniere auf asiatischem Boden vorbereitet, stand auswärts vor einer ernsthaften Prüfung. Das Freundschaftsspiel zwischen den Jugendauswahlen Chinas und Usbekistans endete überraschend mit einem souveränen 2:0-Sieg für die Gastgeber. Die Hausherren übten in beiden Halbzeiten hohen Druck aus und nutzten Lücken in unserer Defensive konsequent aus. Obwohl der Trainerstab einige Leistungsträger in der Startelf aufbot, um neue Spieler zu testen, mangelte es bei der Chancenverwertung an der nötigen Präzision.

Wann fielen die Tore, wie sah die Startaufstellung Usbekistans aus und wer kam von der Bank? Am Ende des Artikels fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Niederlage zusammen und beleuchten die notwendigen Maßnahmen vor den kommenden Pflichtspielen.

Spielchronik: Treffer in der 28. und 83. Minute

Das Spiel begann mit aktiven Angriffen der Gastgeber, die unsere Defensive früh forderten:

Erste Halbzeit und das Führungstor: Die chinesische U23-Auswahl, die von Beginn an Druck machte, erzielte in der 28. Minute den Führungstreffer;

Usbekistans Gegenangriffe: Nach dem Rückstand übernahm unsere Mannschaft die Spielkontrolle und versuchte, gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Strafraum zu kreieren, doch es fehlte an der Genauigkeit beim letzten Pass;

Der entscheidende Schlag in der zweiten Halbzeit: Gegen Ende der zweiten Halbzeit, als unsere Mannschaft auf den Ausgleich drängte, konterten die Gastgeber in der 83. Minute zum 2:0-Endstand.

„Freundschaftsspiele sind die beste Gelegenheit, Fehler zu analysieren und an Schwächen zu arbeiten. Eine Niederlage in solchen Partien ist eine notwendige Lektion für kommende Pflichtspiele“, so Fußballanalysten.

Aufstellungen: Wem vertrauten die Trainer?

In dieser Partie testete der Trainerstab der usbekischen U23 das Potenzial einiger neuer Spieler:

Startaufstellung: Muratbayev, Hamidov, Murtazoyev, Rizqulov, Hayrullayev, Saidnurullayev, O‘rinboyev, Fayzullayev, O‘rmonjonov, Karimov, Ibraimov;

Ersatzbank: Murkayev, Umarov, Hushvaqtov, Bahromov, Saidov, Jumayev, To‘lqinbekov, Abdu Nazarov, Reimov, Abdurahmonov, Abdullayev, Shodiboyev;

Spielpraxis: Während der Partie wechselte der Trainerstab mehrere Spieler ein, um deren physischen und taktischen Zustand zu überprüfen.

Wichtige Lektion vor den nächsten offiziellen Turnieren

Auch wenn das Ergebnis die Fans enttäuscht hat, liegt der Hauptzweck eines Freundschaftsspiels darin, Schwachstellen gegen solch schwierige Gegner aufzudecken. Die physische Verfassung und das Umschaltspiel der chinesischen Mannschaft waren ein ernstes Warnsignal. Es wurde deutlich, dass der Trainerstab noch viel Arbeit bei der Kaderzusammenstellung, der Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und der Abstimmung in der Defensive vor sich hat. Wichtig ist, dass die richtigen Schlüsse gezogen werden, damit das Team optimal vorbereitet in die entscheidenden kontinentalen Wettbewerbe geht.

Was war Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für die Niederlage der usbekischen U23 gegen China – die Rotation im Kader oder der unerwartete Druck des Gegners? Welche Mannschaftsteile sollte der Trainerstab vor den Pflichtspielen zuerst verstärken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse mit anderen Fans des usbekischen Fußballs!