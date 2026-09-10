$5000 Bargeld für jeden Amerikaner: Trump macht ein beispielloses Wahlversprechen

Im Vorfeld der entscheidenden Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten hat der Chef des Weißen Hauses, Donald Trump, eine beispiellose finanzielle Initiative angekündigt, die die Wähler verblüfft hat. Auf dem Parteitag der Republikaner in Dallas, Texas, versprach der Präsident, jedem erwachsenen US-Bürger 5000 Dollar auszuzahlen, sofern die Republikaner die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses – Senat und Repräsentantenhaus – behalten. Laut der einflussreichen internationalen Nachrichtenagentur AP News hat Trump diese Zahlung offiziell als „Trump-Dividende“ (Trump Dividend) bezeichnet. Eine derart massive Verteilungsinitiative hat jedoch heftige Debatten unter Finanzanalysten und Ökonomen ausgelöst.

Was ist die zwingende Voraussetzung für den Erhalt dieser 5000 Dollar, was kostet das den Staatshaushalt und warum versuchte Vizepräsident JD Vance, Trumps Worte abzumildern? Am Ende des Artikels erläutern wir alle Details zur Umsetzbarkeit dieses populistischen Versprechens vor dem Hintergrund der massiven US-Schuldenlast von 40 Billionen Dollar.

„Trump-Dividende“: 5000-Dollar-Schecks und strenge Anforderungen

Dieses auf dem Parteitag in Dallas geäußerte Versprechen enthält eine Reihe spezifischer Bedingungen:

Vollständiger Sieg im Kongress: Der Präsident knüpfte diese Zahlungen explizit daran, dass die Republikaner bei den Zwischenwahlen im November die volle Kontrolle über Senat und Repräsentantenhaus behalten;

Bedingung der Inlandsverwendung: Laut Trumps Forderung müssen die 5000 Dollar, die an die Bürger ausgezahlt werden, ausschließlich auf dem Binnenmarkt ausgegeben werden, um die nationale Wirtschaft anzukurbeln;

Eine Last von 1,3 Billionen Dollar: Wirtschaftlichen Berechnungen zufolge würde die Verteilung eines solchen Betrags an alle erwachsenen Amerikaner den Bundeshaushalt mit fast 1,2 bis 1,35 Billionen Dollar belasten.

„Wenn die Republikaner gewinnen, erhält unser Volk seinen gerechten Anteil – die persönliche ‚Trump-Dividende‘. Dieses Geld wird direkt unserer eigenen Wirtschaft dienen“, verkündete der Chef des Weißen Hauses.

JD Vances Rechtfertigung und alte, unerfüllte Versprechen

Nach Trumps unerwarteter Finanzankündigung kam es innerhalb seines Teams zu Missverständnissen:

Die Korrektur des Vizepräsidenten: Unmittelbar nach der Rede des Präsidenten versuchte JD Vance, die Situation zu klären, indem er darauf hinwies, dass die Zahlungen möglicherweise nicht an jeden gingen und das Projekt durch Einnahmen aus Importzöllen gedeckt werden solle;

Mangel an Mitteln: Finanzexperten stellten jedoch fest, dass selbst die Einnahmen aus den strengsten Zöllen nicht einmal ein Zehntel einer solchen Billionen-Ausgabe decken könnten;

Wahlkampf- und Umfragedruck: AP-News-Analysten bringen dieses Versprechen mit Trumps sinkenden Umfragewerten und dem intensiven Wahlkampf in Verbindung (bereits früher hatte er 2000 Dollar aus Zolleinnahmen versprochen, was jedoch nie umgesetzt wurde).

40 Billionen Dollar Schulden und reale Hindernisse

Die größte Frage für die amerikanischen Wähler ist, ob dieses Versprechen tatsächlich umgesetzt wird oder nur ein Wahlkampfslogan bleibt. Derzeit hat die Staatsverschuldung der USA eine beispiellose Höhe von über 40 Billionen Dollar erreicht, während das jährliche Haushaltsdefizit bei fast 1,8 Billionen Dollar liegt. In einer solch schwierigen wirtschaftlichen Lage würde die Verteilung von zusätzlichen 1,3 Billionen Dollar an die Bevölkerung zunächst die offizielle Zustimmung des Kongresses erfordern. Selbst wenn die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit hätten, ist es unwahrscheinlich, dass viele Gesetzgeber, die sich der fiskalischen Verantwortung verpflichtet fühlen, für einen derart riskanten Plan stimmen würden, der die Inflation weiter anheizen könnte. Aus diesem Grund werten Analysten diese Initiative als ein weiteres hochtrabendes Versprechen, das darauf abzielt, Wählerstimmen zu gewinnen.

Glauben Sie, dass das Versprechen, 5000 Dollar an jeden Bürger zu verteilen, vor dem Hintergrund der massiven Staatsverschuldung und der Inflation in Amerika gerechtfertigt ist, oder handelt es sich um einen populistischen Schritt zum Stimmenkauf? Wie stehen Sie zu Initiativen von Staatschefs, die direkt Geld an das Volk verteilen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der Nachricht, die in den USA für so viel Aufsehen gesorgt hat, mit Ihren Freunden und Ihrer Familie!