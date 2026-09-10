Pakistaner gewinnt 1,5 Milliarden Sum Lotterie in Abu Dhabi

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Pakistaner gewinnt 1,5 Milliarden Sum Lotterie in Abu Dhabi

Ein pakistanischer Staatsbürger, der 64-jährige Shaukat Aftab, gewann einen Hauptpreis bei einer Lotterieziehung in Abu Dhabi. Er hatte Glück und gewann 15 Millionen Dirham, was etwa 1,5 Milliarden Rupien als Hauptgewinn entspricht.

Die Lotterieveranstalter riefen Aftab an, während er sich in Pakistan aufhielt, um ihn über seinen Gewinn zu informieren. Der 64-Jährige glaubte der Nachricht jedoch zunächst nicht und vermutete, dass es sich um Betrüger handeln könnte.

Daraufhin baten ihn die Veranstalter, die Nummer auf seinem Lotterielos über die offizielle Website zu überprüfen. Nachdem Aftab die Informationen selbstständig geprüft hatte, erkannte er, dass er tatsächlich den Hauptpreis gewonnen hatte.

Nach Angaben der Veranstalter hat Aftab 15 Jahre lang regelmäßig Lotterielose gekauft. Nach so vielen Jahren des Versuchens gewann er schließlich bei einer glücklichen Ziehung den Hauptpreis.

Auch andere Teilnehmer gingen bei dieser Ziehung nicht leer aus. Vier indische Staatsbürger und ein Vertreter aus Bangladesch erhielten ebenfalls einen Geldpreis von jeweils 100.000 Dirham.

So machte das Glück nach 15 Jahren Lotterieteilnahme Shaukat Aftab zum Besitzer einer großen Summe Geld. Obwohl der Gewinner die Nachricht zunächst für einen Betrug hielt, erkannte er nach der Überprüfung auf der offiziellen Website sein wahres Glück.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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